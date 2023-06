Klarna: Płatność w trzech bezpłatnych ratach już dostępna 

Klarna, globalna sieć płatności i zakupów wspierana przez sztuczną inteligencję, po ponad półtora roku działalności na polskim rynku, wprowadza do swojej oferty nową usługę – „Zapłać w 3 ratach”.

Dotychczas konsumenci z Polski mieli możliwość skorzystania z flagowego rozwiązania marki - „Zapłać za 30 dni”. Nowa usługa jest odpowiedzią szwedzkiego fintechu na rosnące zainteresowanie polskich konsumentów elastycznymi metodami płatności.

Nowa usługa jest kolejnym krokiem w rozwoju firmy na polskim rynku, zapewniając klientom większą elastyczność w wyborze metod płatności dopasowanych do ich preferencji oraz wygodę podczas zakupów online. Dzięki wprowadzeniu rozwiązania „Zapłać w 3 ratach” konsumenci mogą, przy użyciu karty debetowej, kredytowej lub prepaid, podzielić swoje zakupy na trzy nieoprocentowane raty.

Pierwsza z nich regulowana jest w momencie wysyłki zamówienia przez sklep, a pozostałe planowane są automatycznie co 30 dni. Należności za drugą i trzecią ratę pobierane są z karty płatniczej użytkownika, aż do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań, można je również opłacać samodzielnie, korzystając z opcji Przelewy24 lub Blik. W ten sposób klienci mogą rozłożyć koszty zakupu na trzy miesiące i otrzymać produkt przed zapłaceniem pełnej kwoty. Aplikacja Klarny dodatkowo umożliwia opcję wcześniejszej spłaty pojedynczej raty lub nawet całego salda. Użytkownicy mogą również wydłużyć termin zapłaty rachunku o kilka dni. W aplikacji mogą także zobaczyć wszystkie swoje zamówienia oraz nadchodzące płatności - w ten sposób Klarna wspiera klientów w zarządzaniu ich finansami.

Klarna zdobyła popularność dzięki usłudze „Zapłać za 30 dni”, która umożliwia klientom dokonywanie zakupów w ponad 4 tys. sklepów w Polsce i opłacenie ich w ciągu 30 dni bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Z naszego badania Shopping Pulse wynika, że blisko 50 proc. Polaków woli rozłożyć zakupy na raty korzystając z usług BNPL (“buy now, pay later”), niż z tradycyjnych kart kredytowych. Dlatego cieszy nas , że od teraz możemy jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby i zapewnić im więcej opcji do wyboru. Z ponad 26 milionami aktywnych użytkowników na całym świecie, Klarna łączy w sobie szeroką gamę funkcji, które sprawiają, że cała podróż zakupowa jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza. W ciągu ostatnich dwóch lat rozszerzyliśmy swoją obecność w Europie Środkowo – Wschodniej (od 7 czerwca br. roku Klarna dostępna jest również na rynku rumuńskim), stając się liderem w zakresie elastycznych metod płatności na rynku CEE, co daje nam jeszcze większą motywację do dalszego rozwoju – mówi Łukasz Dwulit, Head of Klarna Poland.