Klarna wprowadza opcję wirtualnych zakupów ze sklepów stacjonarnych

● Wirtualne zakupy z Klarną umożliwiają bezpośrednie łączenie się kupujących online z doradcami w sklepach stacjonarnych, wykorzystując sesje live wideo i komunikator do wiadomości tekstowych.



● Usługa aktywna dotychczas w sklepach internetowych ponad 300 marek, takich jak Nespresso, Levi’s oraz Hugo Boss, będzie od teraz dostępna już dla wszystkich ponad 400 tys. e-sprzedawców, współpracujących globalnie z Klarną.

Dzięki stworzonej na potrzeby obsługi wirtualnych zakupów aplikacji Klarna Store App, pracownicy sklepów mogą udostępniać zdjęcia i wideo z produktami oraz prezentować je na żywo bezpośrednio z miejsca wykonywania swojej pracy. Wprowadzenie do oferty usługi Virtual Shopping to efekt ubiegłorocznego przejęcia przez Klarnę platformy zakupów społecznościowych Hero, lidera w obszarze oferowania usług wirtualnych zakupów.

E-commerce zyskuje, ale offline wciąż dominuje

Chociaż w ostatnich latach zakupy w Internecie osiągnęły rekordowe wzrosty, to wciąż dominującym kanałem pozostają sklepy stacjonarne, odpowiadające w 2021 r. za prawie 80% globalnej sprzedaży detalicznej. Raport Klarny Shopping Pulse pokazuje, że konsumenci preferują zakupy w sklepach tradycyjnych ze względu na możliwość interakcji społecznych i oferowany przez nie poziom obsługi klienta

Teraz dzięki opcji live stream i możliwości wymiany wiadomości z konsultantem w sklepie stacjonarnym, konsumenci mogą oglądać filmy i zdjęcia produktów z bliska, a także dema produktów bezpośrednio ze sklepu. W ten sposób dowiadują się, jak ubranie prezentuje się na wieszaku, jaki jest rzeczywisty odcień kosmetyku czy wielkość mebla.

Sklepy internetowe z nowym “życiem”

Według analizy platformy Hero po rozmowie online z ekspertem w sklepie konsumenci są do 21 razy bardziej skłonni do dokonania zakupu, niż ma to miejsce, gdy nie korzystają z takiego wsparcia . W niespełna 2 miesiące osiągnęliśmy współczynnik konwersji na poziomie 34% i średnią ocenę 4,9 gwiazdki - wprowadzenie wirtulanych zakupów Klarny komentuje Bruno Figueiredo, Global Ecommerce Content Product Owner, Nespresso.

Wirtualne zakupy z Klarną są dostępne na 18 rynkach, w tym w Polsce, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Norwegii, Danii, Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Szwecji. Na kolejnych rynkach pojawią się do końca 2022 roku.