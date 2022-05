Klarna wprowadzi markę Ani Kuczyńskiej na rynki zagraniczne

Promocja marki Ania Kuczyńska będzie odbywać się między innymi w aplikacji Klarny, z której w Europie korzysta już ponad 20 milionów konsumentów. Produkty sygnowane “Ania Kuczyńska” będą widoczne w dedykowanych listach zakupowych oraz promowane za pomocą treści contentowych. Dodatkowo w Polsce w aplikacji Klarna powstanie specjalna “półka” ANIA KUCZYŃSKA x KLARNA.

Wraz z promocją w aplikacji zakupowej Klarny uruchomiona zostaje kampania performence’owa w social mediach (Facebook i Instagram) na rynkach: polskim, niemieckim i francuskim. W Polsce zaplanowana jest także kampania outdoorowa w największych polskich miastach: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu oraz Łodzi.

- Dzięki partnerstwu z Klarną mogę rozwijać się na innych rynkach dużo szybciej i efektywniej i na skalę, jakiej samodzielnie nie mogłabym osiągnąć. Od kilku lat przymierzałam się do rozszerzenia sprzedaży swoich produktów na inne kraje. Decyzja, by nawiązać współpracę z Klarną to suma wielu czynników, ale jednym z kluczowych jest jej partnerskie podejście i fakt, że mam pełną kontrolę nad wszystkimi podejmowanymi wspólnie działaniami - komentuje Ania Kuczyńska.