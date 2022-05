Klarna wprowadzi markę Ani Kuczyńskiej na rynki zagranicznej

Promocja marki Ania Kuczyńska będzie odbywać się między innymi w aplikacji Klarny, z której w Europie korzysta już ponad 20 milionów konsumentów. Produkty sygnowane “Ania Kuczyńska” będą widoczne w dedykowanych listach zakupowych oraz promowane za pomocą treści contentowych. Dodatkowo w Polsce w aplikacji Klarna powstanie specjalna “półka” ANIA KUCZYŃSKA x KLARNA.

Wraz z promocją w aplikacji zakupowej Klarny uruchomiona zostaje kampania performence’owa w social mediach (Facebook i Instagram) na rynkach: polskim, niemieckim i francuskim. W Polsce zaplanowana jest także kampania outdoorowa w największych polskich miastach: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu oraz Łodzi.

- Dzięki partnerstwu z Klarną mogę rozwijać się na innych rynkach dużo szybciej i efektywniej i na skalę, jakiej samodzielnie nie mogłabym osiągnąć. Od kilku lat przymierzałam się do rozszerzenia sprzedaży swoich produktów na inne kraje. Decyzja, by nawiązać współpracę z Klarną to suma wielu czynników, ale jednym z kluczowych jest jej partnerskie podejście i fakt, że mam pełną kontrolę nad wszystkimi podejmowanymi wspólnie działaniami - komentuje Ania Kuczyńska.

Polacy wolą kupować przez Internet

Wyniki opublikowanego pod koniec kwietnia br. raportu Klarny “Modna Polska” pokazują, że aż 67% przebadanych przez Klarnę Polaków twierdzi, że byłoby bardziej pozytywnie nastawionych do kupowania w sklepie internetowym, gdyby umożliwił im otrzymanie zamówienia przed pobraniem za nie opłaty. Jednocześnie zdecydowana większość (93%) uważa, że sklep internetowy musi inwestować w nowe technologie, bo tylko tak może sprostać zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów.

- Oferując klientom większą elastyczność w ich zakupach i zwiększając ich zaufanie do sprzedawców, możemy skutecznie wesprzeć polskie marki odzieżowe w rozwoju - również, jak w przypadku Ani Kuczyńskiej, na arenie międzynarodowej" - podkreśla Łukasz Dwulit, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Klarna w Polsce.

W ostatnich latach Klarna została partnerem dla takich marek jak m.in: Pandora, Balenciaga, JD Sports, H&M, Pandora, Rimova, Macy's, BVLGARI, CLUB MONACO, Farfetch, Adidas, lululemon, Asos, Boohoo, About You, CHIMI a także, na rynkach europejskich, polski VITKAC.