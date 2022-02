Klienci Allegro Smart! wydają więcej

Usługa Allegro umożliwiła klientom, którzy z niej korzystają, łączne oszczędności na kwotę prawie 4 mld zł, tylko z tytułu darmowych dostaw i zwrotów.

Oszczędności, prostota usługi i możliwość jej połączenia z innymi korzyściami, przełożyły się na wzrost liczby jej użytkowników do ponad 5 mln.

- Każdy może zaoszczędzić na szybkich darmowych dostawach w ramach pakietu, specjalnych ofertach tylko dla Smartowiczów, czy też festiwalu

promocji Smart! Week. Po ponad trzech latach od uruchomienia usługi

klienci mają dostęp już aż do 160 milionów ofert z logo Smart!.

Dbamy o to, aby ceny na tych ofertach były jak najlepsze - mówi Grzegorz Czapski, Dyrektor ds. Rozwoju w Allegro.

Klienci Smart! wydają więcej

W dwa lata od dołączenia do programu klienci wydają średnio o 84%

więcej. Oprócz oszczędzania na darmowych przesyłkach, klienci mogą korzystać z codziennych promocji (Smart! Okazje) oraz z jesiennego festiwalu zakupowego - Smart! Week. Łącząc usługę z programem Allegro Pay mogą też liczyć na specjalną ofertę darmowego rozbicia zapłaty na trzy raty. Smartowicze z zacięciem sportowym, rozrywkowym i kulturalnym mają

możliwość zakupu biletów na eBilet.pl w specjalnych przedsprzedażach.

Chętni mogą przetestować Smart! w ramach usługi Smart! na Start,

która oferuje 5 darmowych przesyłek ze Smartem do wykorzystania przez

rok. Z kolei bliscy mogą współdzielić swój pakiet Smart! w ramach

kont rodzinnych Allegro Family bez dodatkowych opłat. Allegro ma także

specjalną propozycję dla studentów - żacy mogą skorzystać z

pakietu Smart! Student i w ramach 6-miesięcznego bezpłatnego okresu

próbnego oraz obniżonej do 39 zł ceny po jego zakończeniu.

Darmowe dostawy

Allegro Smart! umożliwia darmowe dostawy kurierskie oraz do automatów

paczkowych lub punktów odbioru, jeśli tylko wartość zamówienia od

jednego sprzedającego przekroczy 40 zł. Usługa jest płatna 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie oraz bezpłatna w ramach Smart! na Start. Usługą objętych jest aktualnie ponad 160 mln ofert na Allegro, z czego 25 mln z dostawą już dzień po zakupie, a kilka mln - nawet tego samego dnia.

Klienci, którzy wybierają odbiór w automacie lub w punkcie, mają do dyspozycji największą w Polsce sieć, liczącą prawie 50 tys. punktów odbioru, w której skład wchodzą m.in punkty One Punkt oraz zielone automaty One Box od Allegro, Paczkomaty, sklepy Żabka i Biedronka, stacje Orlen, punkty Poczty Polskiej, czy Kolportera.