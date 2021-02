Klienci e-commerce są coraz bardziej wymagający. Jak e-sklepy mogą ich przyciągać?

Na zdj. Julita Pryzmont Business Development and Communication Director w firmie Hiper-Com Poland. Fot. mat. prasowe

Nowoczesne sklepy e-commerce powinny stosować wiele ścieżek dotarcia do klientów, łącząc sprzedaż on-line i off-line i stawiając na jak największą ilość punktów styku z klientem – mówi w rozmowie z serwisem dlahandlu.pl Julita Pryzmont Business Development and Communication Director w firmie Hiper-Com Poland. Jej zdaniem, ten rok przyniesie dalszy rozwój segmentu e-grocery oraz platform typu marketplace.

Od wybuchu pandemii mija już niemal rok. Jak można podsumować ten okres w sektorze e-commerce?

Czas pandemii zdecydowanie przysłużył się rynkowi e-commerce. Z e-zakupów zaczęły nawet korzystać osoby, które w innej sytuacji, nigdy nie zdecydowałyby się na tę formę zakupów. Pandemia dała więc impuls do przełamania pewnych barier, jak na przykład zakupy świeżych produktów spożywczych przez Internet.

Bez wątpienia miniony rok przyniósł spektakularny wzrost e-grocery. Wiosenny lockdown zmniejszył o około ¼ wizyty w stacjonarnych sklepach spożywczych. Mniejsza częstotliwość zakupów stacjonarnych na rzecz zakupów on-line oraz strach przed brakami na półkach zaowocowała trendem robienia zapasów i podniosła wartość koszyka zakupowego ponad dwukrotnie (wg danych Tpay ze 105 zł w pierwszym kwartale 2020 do 239 zł w połowie sierpnia). Aż 57% respondentów w raporcie PwC deklaruje, że kupuje obecnie więcej produktów spożywczych on-line. Ten segment może już nie tak dynamicznie, ale w dalszym ciągu będzie rósł w siłę.

Na e-rynku widać również coraz większe umocnienie pozycji marketplace’ów. Raport SearchNode na temat trendów na rok 2021 wskazuje, że aż 34% respondentów uwzględnia w swoich planach sprzedażowych model biznesowy maketplace. W tym roku na polski rynek wchodzi Amazon, co niewątpliwie będzie miało ogromny wpływ na rodzimy e-commerce.

Obostrzenia od kilku tygodni powoli są luzowane. Czy otwarcie galerii może wpłynąć na zmiany nawyków zakupowych i powrót do zakupów stacjonarnych?

Zapewne część konsumentów wróci do zakupów off-line, kiedy tylko sytuacja epidemiologiczna się unormuje. Jednak trend wzrostowy dla e-commerce w Polsce na pewno się utrzyma. Zwłaszcza, że e-sklepy dynamicznie wprowadzają nowe rozwiązania, które w coraz większym stopniu sprawiają, że zakupy on-line są zdecydowanie wygodniejsze. Oczekiwania klientów również wzrastają i coś, co mogło być standardem jeszcze kilka miesięcy temu, nie jest już przez nich akceptowane.

Co ciekawe, raport Worldwide Luxury Goods Monitor sporządzony pod koniec ubiegłego roku wskazuje, że globalny rynek dóbr luksusowych najprawdopodobniej w 2020 roku zmniejszy się o 22%, jednak e-commerce luksusowych dóbr osobistych wzrośnie o 50% w stosunku do 2019 roku i szacuje się, że do 2025 roku będzie stanowił 30% całkowitej sprzedaży.