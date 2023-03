Klienci Poczty Polskiej narażeni na działania oszustów

Poczta Polska kolejny raz ostrzega przed oszustami. Coraz popularniejszą metodą wyłudzenia pieniędzy jest rozsyłanie kodów QR, rzekomo wysyłanych przez operatora pocztowego. Kod ma służyć do finalizowania fikcyjnej transakcji. Link z kodu QR prowadzi do fałszywej strony, udającej e-sklep Poczty Polskiej, w którym można kupić kartony, koperty, folie i wypełniacze do przesyłek.