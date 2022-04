Klienci ZEN.COM mogą odroczyć swoje zobowiązania. Firma wprowadza BNPL

Fintech ZEN.COM rozszerza swoje usługi o płatności odroczone, z ang. BNPL (buy now pay later), dostarczane przez Twisto, A Zip Company. Dzięki współpracy klienci końcowi mogą odroczyć swoje zobowiązania nawet do 45 dni.