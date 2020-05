Klient Twisto w Polsce ma średnio 33 lata i 820 euro miesięcznego przychodu

W ciągu pół roku od debiutu karty i aplikacji Twisto na polskim rynku, do fintechu aplikowało ponad 250 tys. klientów. 70 tys. osób z tej grupy to zarejestrowani, aktywni użytkownicy aplikacji. Aż 90 proc. z nich korzysta z karty Twisto.

Karta i aplikacja Twisto zadebiutowały w Polsce pod koniec października 2019 r.

- Zainteresowanie Twisto okazało się nawet większe, niż się spodziewaliśmy. Stale pozyskujemy nowych klientów i rozwijamy ofertę. Od momentu debiutu niemal co miesiąc dodawaliśmy do aplikacji nową funkcjonalność. Jeszcze w tym roku nasi klienci zyskają możliwość rozłożenia większego zakupu na raty przez aplikację w dowolnym momencie po dokonaniu zakupu. To unikalne rozwiązanie w Polsce i Europie i bardzo wygodne narzędzie, pomagające zarządzać płynnością domowego budżetu. Wierzę, że będzie szczególnie przydatne w czasach COVID-19. Pracujemy też nad wdrożeniem płatności Apple Pay - mówi Michał Smida, CEO i założyciel Twisto.

Twisto oferuje klientom bezpłatny limit kredytowy do 45 dni i możliwości przesunięcia płatności na kolejny okres rozliczeniowy przez aplikację oraz najlepszy kurs wymiany walut bez opłat i prowizji. Oprócz tego klienci korzystają z funkcji Split, czyli łatwego podziału rachunku na kilka osób, Google Pay, cashback w ponad 850 sklepach i kategoryzacji wydatków. COVID zmienił profil klienta

W ostatnim czasie zmienił się profil klienta Twisto. Od początku roku udział kobiet w portfelu klientów wzrósł z 43 do 66 proc. Jednocześnie w okresie od stycznia do kwietnia średni przyznawany limit kredytowy wzrósł o 33 proc.

- To dobry kierunek zmian w portfolio naszych klientów. Nasze doświadczenie z Czech pokazuje, że kobiety po 30 roku życia z wysoką zdolnością kredytową, a co za tym idzie z wyższym miesięcznym limitem, to najbardziej aktywny klient, który chętnie sięga po przesunięcie płatności i reguluje swoje zobowiązania na czas. Obserwujemy też wzrost wartości wydatków dokonywanych z Twisto, co może wynikać m.in. z odwrotu od gotówki i płatności za pobraniem - mówi Michał Smida.

Klient Twisto w Polsce ma średnio 33 lata i 820 euro miesięcznego przychodu. Dokonuje z Twisto około 11 transakcji w miesiącu. Ponad 70 proc. użytkowników aplikacji ma wykształcenie wyższe lub średnie.