Klopsiki z IKEA dostarczy Glovo

IKEA testuje dostawy swojej oferty gastronomicznej

Dostawy obejmują także produkty ze Sklepiku Szwedzkiego dostępne w sklepach stacjonarnych IKEA.

Oferta będzie dostępna w kategorii “Jedzenie” w aplikacji Glovo.

- Zgodnie z naszą strategią chcemy być bliżej klientów i umożliwiać im dokonywanie zakupów w IKEA na różne sposoby, włączając w to ofertę gastronomiczną. Ofertę tą nieustannie także rozwijamy, uwzględniając różne potrzeby i oczekiwania klientów. Dodajemy więcej opcji wege oraz roślinnych do menu w restauracjach IKEA. Są one smaczne i jednocześnie przyjazne środowisku. Chcemy w ten sposób inspirować do bardziej zdrowych i zrównoważonych wyborów w codziennej diecie. Opcja dostawy w naszej ofercie gastronomicznej to kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności zdrowej, przystępnej cenowo żywności dla wielu ludzi – mówi Mirosław Forycki, Krajowy Kierownik ds. IKEA Food, IKEA Retail w Polsce.

Jakie miasta?

W pierwszym etapie współpracy z dostaw będą mogli skorzystać mieszkańcy Krakowa, Katowic, Lublina i Poznania w wybranych strefach, a już w listopadzie z tej opcji będą mogli skorzystać mieszkańcy wybranych dzielnic Warszawy. Kurierzy Glovo dostarczą wybrane pozycje dostępne w menu restauracyjnym oraz szwedzkim sklepiku IKEA.

- W Glovo wciąż dążymy do realizacji naszej misji, którą jest zrozumienie stylu życia naszych Gości oraz zapewnienie im wszystkiego czego potrzebują w swoich miastach w sposób szybki, wygodny i ekologiczny. Uruchomienie naszej współpracy z IIKEA Retail w Polsce jest więc naturalnym krokiem naprzód, który doskonale wpisuje się w naszą strategię – mówi Agnieszka Lityńska, Partner Business Leader w Glovo Polska.

Wszystkie zamówienia dostarczane będą w ekologicznych opakowaniach. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy poszczególnych sklepów IKEA. Zamówienia z IKEA będą realizowane zgodnie z możliwościami dostawy, czyli dostosowane do rozmiarów plecaka dostawczego: 40 x 40 x 30 cm.