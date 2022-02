Klub bonusów i "zapłać teraz" jako nowe opcje w aplikacji Klarny

"Zapłać teraz" dołączy do usługi “zapłać za 30 dni”, gdzie konsumenci mają możliwość odroczenia płatności bez odsetek i opłat. Wprowadza też bonusowy program lojalnościowy.

- W 2021 r. uczestnicy naszego programu lojalnościowego wymienili ponad 35 mln USD na nagrody i to bez konieczności płacenia składek członkowskich lub innych opłat – zaznacza Łukasz Dwulit, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Klarna w Polsce.

Od czasu uruchomienia klubu bonusów Klarny we wrześniu 2020 r. korzysta z niego ponad 4 mln konsumentów ze Stanów Zjednoczonych i Australii. W ostatnim kwartale dołączył do niego aż 1 mln nowych użytkowników. Teraz jego zasięg rozszerzy się na Polskę i 8 kolejnych rynków Klarny.

W ramach ekspansji klubu bonusów, w aplikacji pojawią się również “Missions”. To drobne, angażujące zadania, po wykonaniu których konsumenci zdobywają dodatkowe punkty.



Klarna zadebiutowała w Polsce w sierpniu 2021 r. ogłaszając współpracę z H&M by następnie wdrażać swoją usługę u kolejnych merchantów.