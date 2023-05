Klub zakupowy napędza Zalando

Wolumen towarów brutto w pierwszym kwartale rośnie o 2,8%, a przychody o 2,3%

Spółka wychodzi na zero na skorygowanym poziomie EBIT wobec -52 mln euro rok wcześniej

Segment Offprice skutecznie zaspokaja popyt ze strony klientów, osiągając 33% wzrost sprzedaży

Udział partnera GMV rośnie do 39% w Fashion Store, co świadczy o postępie w realizacji strategii platformy

Wolumen towarów brutto (GMV) wzrósł w pierwszym kwartale o 2,8% do 3,2 mld euro, a przychody o 2,3% do 2,3 mld euro w porównaniu z rokiem ubiegłym. Firma osiągnęła próg rentowności na poziomie skorygowanego zysku przed odsetkami i opodatkowaniem (skorygowany EBIT) w porównaniu z -52 milionami euro w pierwszym kwartale rok temu. Liczba aktywnych klientów wzrosła o 4,8% w stosunku do ubiegłego roku do 51,2 mln.

Rozwój Zalando odbywa się w wciąż trudnym otoczeniu gospodarczym z wysoką inflacją. Na tym tle koncentracja firmy na poprawie rentowności się opłaca. Lepsza ekonomika zamówień, przede wszystkim większe rozmiary koszyka, ponieważ wydatki klientów pozostają odporne, doprowadziły do ​​niższych kosztów realizacji zamówień i znacznej poprawy skorygowanego EBIT. Koncentracja na rentownym wzroście oznacza, że ​​firma jest na dobrej drodze do spełnienia całorocznych prognoz.

Dobre wyniki to sukces Offprice

„Pierwszy kwartał pokazał, jak elastyczny jest nasz model biznesowy, umożliwiając nam działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym, ponieważ zauważyliśmy duży popyt ze strony klientów w naszym segmencie Offprice i dobre wyniki działalności partnerskiej” — powiedział Robert Gentz, Co-CEO Zalando . „Wyselekcjonowane oferty produktów z takimi markami jak Adidas i Salomon lub współpraca z markami projektantów w celu stworzenia kolekcji kapsułek doprowadziły do ​​większego zaangażowania naszych klientów. Te ekskluzywne i limitowane edycje sprawiają, że nasi klienci wracają do nas częściej”.

W kwietniu Zalando i Paco Rabanne wypuścili kolekcję kapsułową Wiosna/Lato'23, dostępną wyłącznie na Zalando. 40-elementowa kolekcja ucieleśnia kultowy projekt Paco Rabanne i jest częścią ambicji Zalando, aby stworzyć inspirujące doświadczenie zakupowe dla nowej generacji projektantów i konsumentów dóbr luksusowych.

Lounge by Zalando, klub zakupów online, który oferuje klientom ograniczone czasowo oferty i rabaty na marki premium i który stanowi główny składnik segmentu Offprice, odnotował szczególnie silny wzrost w pierwszym kwartale, przyczyniając się do 33% wzrostu przychodów w Offprice. Udoskonalona obsługa klienta na miejscu i nowa tożsamość marki wprowadzona w styczniu spotkały się z pozytywnymi reakcjami użytkowników korzystających z aplikacji Lounge by Zalando.

Zalando zrobiło kolejny krok w rozwoju swojej strategii platformy, ponieważ pomaga partnerom sprzedawać więcej ich produktów związanych z modą i kosmetykami. Odsetek partnerów wnoszących wkład do Fashion Store GMV wyniósł 39%, co oznacza wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym, co oznacza, że ​​Zalando poczyniło postępy w realizacji celu 50% udziału w działalności partnerskiej.

„Koncentrujemy się na rentownym wzroście, pracując i osiągając wyniki” — powiedziała dr Sandra Dembeck, dyrektor finansowy Zalando. „Ponieważ ogólny popyt pozostaje przytłumiony, nadal koncentrujemy się na zwiększaniu trwałej wydajności w zakresie realizacji zamówień i marketingu. Jednocześnie kontynuujemy selektywne inwestowanie w ramach całego cyklu w nowe możliwości wzrostu, gotowi wykorzystać popyt, gdy rynek się odbije. Na przykład zainwestowaliśmy w nasze doświadczenie w odkrywaniu mody, w ramach którego przedstawiamy klientom marki i asortyment poprzez opowiadanie historii, a także w realizację wielokanałową”.

Multi-Channel Fulfillment to inicjatywa, którą Zalando uruchomiło pilotażowo w październiku. Firma udoskonala swoją infrastrukturę e-commerce, aby umożliwić innym firmom w całej Europie, rozszerzając swoje rozwiązania logistyczne dla marek prowadzących sprzedaż za pośrednictwem innych platform, a także za pośrednictwem własnych sklepów internetowych.

Zalando podtrzymuje prognozę na rok 2023

Zalando potwierdza prognozę całoroczną na rok 2023. Oczekuje się wzrostu GMV między 1% a 7%. Oczekuje się, że przychody wzrosną w przedziale od -1% do 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zalando będzie nadal koncentrować się na rentownym wzroście, zapewniając progresywną marżę, jednocześnie kontynuując inwestycje w cyklu dla przyszłego wzrostu. Oczekuje, że skorygowany EBIT wyniesie w tym roku od 280 mln euro do 350 mln euro.