Kobieta e-commerce 2023. Nominacje w II edycji konkursu

Konkurs Kobieta e-commerce to najważniejsze wyróżnienie dla kobiet angażujących się w branżę e-commerce w Polsce. Ideą corocznego konkursu jest docenienie i podkreślenie wkładu przedsiębiorczych kobiet w rozwój sektora gospodarki cyfrowej, w tym handlu internetowego w Polsce.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło ponad 180 zgłoszeń, z których Kapituła konkursu wyłoniła 60 nominacji w 8 kategoriach. Są wśród nich właścicielki małych i średnich firm, kobiety pracujące na etacie, mamy wychowujące dzieci. Wszystkie zajmują się działaniami związanymi z e-commerce, nowymi technologiami oraz e-marketingiem.

- Wspieranie kobiet i wzmacnianie ich pozycji w świecie biznesu jest dla Allegro szczególnie ważne i nierozerwalnie wiąże się z naszą Strategią Zrównoważonego Rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że w prowadzeniu i rozwoju własnego biznesu, równie ważne co kolejne narzędzia wspierające sprzedaż są edukacja, wymiana doświadczeń, promocja i odwaga. Właśnie dlatego, z dumą już po raz drugi jesteśmy partnerem Konkursu Kobieta e-commerce, który niewątpliwie przyczynia się do propagowania kobiecych i innowacyjnych e-biznesów - mówi Marta Mikliszańska, Head of Group Public Affairs & ESG Allegro.

Aplikacja do tworzenia diet, platforma na której są sprzedawane jadalne naczynia dla gastronomii, platforma oferująca system rezerwacji wizyt u specjalistów branży zwierzęcej, rozwiązanie do analizy doświadczeń użytkownika na stronach internetowych, a ponadto sklepy internetowe oferujące m.in. ekologiczną żywność, kosmetyki naturalne, modę cyrkularną, edukacyjne gry planszowe czy plannery motywujące do nauki języków obcych - to przykłady innowacyjnych e-biznesów, stworzonych i/lub prowadzonych przez Finalistki Konkursu Kobieta e-commerce 2023.

- Plebiscyt Kobieta e-commerce to szansa dla przedsiębiorczych kobiet na wypromowanie swojego e-biznesu i nowatorskich projektów. To także okazja dla szerokiej publiczności, aby poznać, docenić i wesprzeć pomysł, który ich zdaniem ma największe szanse na realizację. Dzięki plebiscytowi przedsiębiorcznie mają okazję na zdobycie uznania nie tylko wśród autorytetów e-commerce, ale także szerokiej publiczności - komentuje Dominika Wabich, PR Officer Ceneo.

W tegorocznej edycji Jury konkursu, złożone z ekspertów branży e-commerce i digital marketingu, będzie głosować na kandydatki w 8 kategoriach:

Najlepszy sklep internetowy- opiekunem jest Allegro.

Technologia w e-commerce - nagrodę wręczy przedstawiciel firmy Audioteka.

Najlepszy e-marketing - partnerem jest Ceneo.

Innowacja w e-commerce, której patronuje InPost.

Odpowiedzialny e-commerce - patronem jest Modivo.

Najlepszy start-up e-commerce - partnerem są Przelewy24.

Przedsiębiorcza mama w e-commerce - partnerem jest Allaboutlife.pl.

The best influencer dla e-commerce - partnerem jest They.pl.

Tytuł w każdej z kategorii otrzyma kobieta, która w ciągu ostatniego roku wyróżniła się spektakularnymi sukcesami, innowacyjnością oraz kreatywnością w obszarze handlu internetowego lub jest liderką projektów digitalowych i e-marketingowych.

- Innowacyjne podejście, szeroka wiedza i kreatywność kobiet stanowią o sukcesie wielu firm, również Audioteki. Tym bardziej cieszę się, że jako partner ponownie bierzemy udział w inicjatywie, której celem podkreślenie roli kobiet, w tworzeniu najciekawszych, nowatorskich projektów związanych z sektorem e-commerce. Wszystkim uczestniczkom życzę powodzenia, dalszych sukcesów w rozwijaniu pomysłów na biznes, także zachęcam do rozwoju w sferze audio - komentuje Arkadiusz Seidler, CEO Audioteki.

Konkurs nagradza też kobiety, które z sukcesem łączą macierzyństwo z pracą zawodową oraz influencerki koncentrujące się na rozwijaniu swoich kanałów w social mediach i w ten sposób wspierają rozwój sprzedaży online.

Głosowanie Internautów trwa od 10 kwietnia do 7 maja 2023 r.

Niezależnie od decyzji Jury, każda z nominowanych kandydatek ma szansę na nagrodę w kategorii Wybór Internautów. Zwyciężczyni z największym procentowym udziałem głosów, które zostaną oddane do 7 maja 2023 roku przez Internautów, otrzyma oprócz tytułu i statuetki Kobieta e-commerce 2023 również nagrodę pieniężną.