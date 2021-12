Kobieta i mężczyzna na e-zakupach: co nas różni?

Fundacja Kobiety e-biznesu postanowiła wziąć pod lupę różnice w przyzwyczajeniach zakupowych kobiet i mężczyzn w sieci. Wyniki mogą zaskoczyć!

Wczoraj i dzisiaj

Dzięki raportom Gemius E-commerce w Polsce 2015 i E-commerce w Polsce 2020 można porównać, czy zmieniło się podejście do zakupów online w ciągu ostatnich 5 lat. W 2015 roku wartość rynku e-commerce wyniosła 27 mld, a 55% użytkowników internetu choć raz dokonało zakupu online. Częściej były to kobiety niż mężczyźni (53% do 47%), osoby w przedziale wiekowym od 24 do 34 (34%), z większych miejscowości i miast.

W 2020 roku już 73% internautów kupiło coś online, w tym 51% kobiet i 49% mężczyzn, głównie w przedziale wiekowym 35-49 lat, ale można zaobserwować duży wzrost zainteresowania e-zakupami wśród osób z pokolenia 50+. Najpopularniejsze zakupy online są w dużych miastach, ale znów - popularność e-commerce wzrosła na wsiach i w małych miejscowościach. Zakupy online mogą być luksusem albo koniecznością, niemniej jednak stały się powszechne.

- Od kilku lat obserwowaliśmy systematyczny wzrost zainteresowania zakupami internetowymi, lecz ostanie dwa to prawdziwy huragan zmian, zafundowanych przez COVID-19. Perspektywa klienta się zmieniła. Został on pozbawiony naturalnej ścieżki zakupowej, jaką oferuje handel tradycyjny - sklepy i galerie – mówi Jakub Gierszyński, Sales Director for Ecommerce Poland and Czech Republic, Sephora.

Co dokładnie zbadano?

Fundacja Kobiety e-biznesu postanowiła zbadać, czy zachowania konsumentów w sieci internetowej różnią się, biorąc pod uwagę płeć kupujących. W badaniu przeprowadzonym jesienią br. udział wzięło 1048 osób, w tym 53% próby stanowią kobiety, a 47% to mężczyźni. Raport Kobieta i mężczyzna na zakupach w Internecie. udowadnia, że coraz więcej starszych internautów korzysta z pełni możliwości cyfrowej rewolucji i coraz mniej stroni od świata online. Przeważająca grupa ankietowanych to osoby w wieku 50+ (44%), przedział 25-34 lata to 19% ankietowanych, grupa 35-49 to 25%. Na e-shopping decydują się głównie osoby z wykształceniem średnim (45%) i wyższym (44%). Nowością jest to, że mieszkańcy wsi przekonują się do kupowania w sklepach internetowych i w tej chwili to oni stanowią najliczniejszą reprezentację, bo aż 40%.