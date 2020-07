Kolejne marki dołączają do Empik.com i Empik Marketplace

Empik pozyskuje topowych partnerów, fot. mat. pras.

Wraz ze wzrostem Empik.com znane marki i producenci gromadzą się pod jego parasolem. Bezpośrednio do oferty firmy dołączają międzynarodowe brandy: Huawei, Philips, Samsung, SONY, Apple, DeLonghi, HP, Motorola czy MSI. Dodatkowo w ramach Empik Marketplace swoje oficjalne sklepy otwierają m.in.: Kross, Inglot czy Vobis, a po półroczu współpracy ofertę rozszerza Tchibo.

Na bezpośrednią współpracę z Empik.com w ramach oficjalnej dystrybucji decydują się kolejne popularne marki, w tym Huawei, Samsung, Apple, Philips, DeLonghi, SONY, HP, Motorola i MSI. Między czerwcem a sierpniem br. wybrany asortyment zasili ofertę w kategoriach takich jak: elektronika, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, komputery, małe AGD czy ekspresy do kawy.

Jako pierwszy taką współpracę podjął Huawei, którego asortyment wyselekcjonowanych produktów jest już dostępny w kategoriach: smartfony, tablety, smartwatche, akcesoria.



W lipcu do oferty Empiku zostanie włączone pełne portfolio smartfonów i tabletów marki Samsung, a także ok. 50 produktów Apple. O 150 nowych artykułów z zakresu małego AGD poszerzy się katalog marki Philips. W sierpniu na Empik.com pojawią się także laptopy gamingowe MSI. W przyszłości SONY planuje tu również premierę i przedsprzedaż najnowszej konsoli PlayStation 5. Nowe partnerstwa Empiku obejmują także ekspresy do kawy DeLonghi, komputery i drukarki HP oraz smartfony Motorola.



Empik.com oferuje w ramach sprzedaży własnej i poprzez marketplace już w sumie 2,5 miliona produktów z 16 różnych kategorii, takich jak Elektronika, Zabawki, Dziecko i mama, Dom i ogród, Sport, AGD czy Zdrowie i uroda. Sprzedaż rok do roku dynamicznie rośnie, w przypadku wybranych kategorii nawet 3-krotnie, np.: Sport i rekreacja (+423%), Dom i ogród (+303%) czy Zdrowie i uroda (+242%). Platforma rozwija się wielokanałowo - już 20% całości obrotów generuje aplikacja mobilna.



W ciągu trzech lat od uruchomienia, marketplace Empik.com awansował do czołówki polskich platform e-commerce. Operuje tu już ponad 1000 sprzedawców zewnętrznych.