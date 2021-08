Kolejny gracz na rynku dark stores debiutuje we Wrocławiu

GetnowX to aplikacja mobilna, dzięki której zakupy realizowane są przez kurierów rowerowych w czasie do 15 minut. Ekspresowe dostawy możliwe są dzięki siatce tzw. „darkstore’ów”, czyli mini magazynów, w których, w czasie rzeczywistym, picker kolekcjonuje zamawiane produkty i przekazuje bezpośrednio kurierowi.



Aplikacja GetnowX umożliwia zamawianie niemal wszystkich produktów spożywczych i tych codziennego użytku, każdego dnia w godzinach 11:30-22:00 na terenie Wrocławia. W ofercie początkowo do wyboru dostępnych będzie ponad 1300 produktów. Jednak CEO Getnow zapowiada zwiększenie ich liczby, w tym: o alkohol, wyroby tytoniowe, leki dostępne bez recepty oraz małą elektronikę. Wprowadzaniu usługi na rynek towarzyszyć będą akcje rabatowe.

Firma planuje ekspansję na kolejne polskie miasta, w tym: Warszawę, Kraków, Gdańsk i Poznań. W celu poszerzenia obszaru dostaw, stale prowadzona jest rekrutacja za pośrednictwem dedykowanej platformy rekrutacyjnej. Docelowo planowane jest skrócenie oczekiwania na kuriera do 10 minut.

- Pracujemy również nad rewolucyjnym rozwiązaniem technologicznym, które zupełnie odmieni rynek dostaw zakupów, jaki znamy w tym momencie. W najbliższych tygodniach funkcja ta zostanie dodana do aplikacji GetnowX – wskazuje Raik Scheffler.

Aplikację GetnowX można pobrać z Google Play, a najbliższej przyszłości również z App Store. Zamówienia składać można także poprzez stronę: www.getnowx.pl.