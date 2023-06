Kolekcja niczym z paryskich dywanów. Vinted fotografuje modę własną

Po opublikowaniu pierwszego raportu Vinted na temat wpływu na klimat, platforma z odzieżą używaną prezentuje sześcioczęściowy edytorial modowy we współpracy z magazynem „Hunger”. Zdjęcia do tej serii o modzie wykonał brytyjski fotograf Ranking, który w Niemczech jest najbardziej znany ze swoich występów w programie „Germany's Next Top Model”.