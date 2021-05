Kombinat Konopny ponad dwukrotnie zwiększył zatrudnienie oraz potroił sprzedaż

Po udanej kampanii crowdfundingowej pod koniec ub. roku, Kombinat Konopny Macieja Kowalskiego przeprowadził kolejną emisję akcji. W zakończonej właśnie ofercie prywatnej pozyskał prawie 5 mln zł od około 100 inwestorów. Implikowana wycena post-money przekracza 50 mln zł. Spółka planuje debiut na NewConnect w 2022 roku, a może go jeszcze poprzedzić oferta publiczna w formie finansowania społecznościowego.

Oferta akcji Kombinatu Konopnego została skierowana wyłącznie do obecnych akcjonariuszy, pracowników oraz współpracowników firmy

Wszystkie z oferowanych 2,466 mln akcji nowej emisji objęło około 100 inwestorów, w tym prawie jedna dziesiąta trafiła do prezesa spółki, Macieja Kowalskiego

– Akcje serii C zaoferowaliśmy w cenie emisyjnej 2 zł. W rezultacie wycena post-money spółki przekroczyła 50 mln zł. To wzrost o 100% w stosunku do poprzedniej emisji, czyli w zaledwie kilka miesięcy. Oferta została objęta w całości, co potwierdza zaufanie akcjonariuszy i współpracowników do naszych działań – podsumowuje prezes.

Wcześniej, w listopadzie 2020 r. w kampanii crowdinvestingowej spółka w niespełna 40 minut zebrała 4,2 mln zł na uprawy konopi włóknistych oraz uruchomienie produkcji olejków CBD i wyrobów tekstylnych. Z kolei emisja serii C zasiliła budżet inwestycyjny Kombinatu o dodatkowe 4,93 mln zł.

Wszystko zgodnie z planem

Dzięki środkom z poprzedniej rundy inwestycyjnego spółka rozbudowuje zakład zielarski i włókienniczy. Zakupiła już maszyny i urządzenia do przerobu włókna i wyposażyła laboratorium. – Rozpoczęliśmy też budowę̨ żniwiarki według autorskiego projektu oraz specjalnych suszarni do konopi. Za kilka miesięcy zakończone zostaną̨ też prace związane z montażem linii technologicznych do przerobu włókna. W harmonogramie inwestycji przewidywaliśmy prezentację prototypów i uruchomienie produkcji tekstyliów z konopi pod koniec 2022 roku. Jest duże prawdopodobieństwo, że zrobimy to szybciej – mówi prezes Kombinatu Konopnego.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Kombinat Konopny ponad dwukrotnie zwiększył zatrudnienie oraz potroił sprzedaż – do 400 tys. zł w I kwartale 2021 r., czyli niemal tyle, ile wyniosły przychody za cały 2020 rok. To rezultat wysokiej dynamiki popytu na wyroby konopne, wzrostu rozpoznawalności marki i zrealizowanych już inwestycji. Firma zastąpiła dotychczasowe plastikowe buteleczki ekologicznymi opakowaniami wykonanymi w 100% z papieru i przy zachowaniu satysfakcjonującej marży zaoferowała większą pojemność w tych samych cenach detalicznych.