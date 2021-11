Kombinat Konopny startuje z kolejną akcją crowfoundingową. Liczy na 4,5 mln zł

Dokumenty zostaną udostępnione 6 grudnia br. Promowana przez Crowdway emisja do kwoty 4,5 mln zł ruszy dwa dni później. - Nasze plany rozwoju są szeroko zakrojone. Oprócz rozbudowy infrastruktury i zwiększenia liczby produktów pod marką własną, pragniemy także kontynuować nasze prace B+R, szczególnie w obszarze zagospodarowania paździerzy konopnych, w których drzemie ogromny, niewykorzystany potencjał. Chcemy przeprowadzić prototypowanie naszych wstępnych, nieśmiałych koncepcji w zakresie konopnych cegieł dla branży budowlanej, konopnych płyt paździerzowych dla producentów mebli oraz konopnych kompozytów m.in. dla wytwórców opakowań - powiedział Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego.

Na Crowdway.pl inwestorzy mogą zapisać się specjalny alert, aby otrzymać przypomnienie o starcie kampanii.

W zakończonej wcześniej ofercie prywatnej Kombinat pozyskał prawie 5 mln zł od około 100 inwestorów. Implikowana wycena post-money przekracza 50 mln zł. Spółka planuje debiut na NewConnect w 2022 roku.



Oferta akcji Kombinatu Konopnego została skierowana wyłącznie do obecnych akcjonariuszy, pracowników oraz współpracowników firmy

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Kombinat Konopny ponad dwukrotnie zwiększył zatrudnienie oraz potroił sprzedaż – do 400 tys. zł w I kwartale 2021 r., czyli niemal tyle, ile wyniosły przychody za cały 2020 rok

Wcześniej, w listopadzie 2020 r. w kampanii crowdinvestingowej spółka w niespełna 40 minut zebrała 4,2 mln zł na uprawy konopi włóknistych oraz uruchomienie produkcji olejków CBD i wyrobów tekstylnych. Z kolei emisja serii C zasiliła budżet inwestycyjny Kombinatu o dodatkowe 4,93 mln zł.

Przeczytaj także: Automat z produktami konopnymi przy Spółdzielni GS w Bukowinie Tatrzańskiej

Wszystko zgodnie z planem

Dzięki środkom z poprzedniej rundy inwestycyjnego spółka rozbudowuje zakład zielarski i włókienniczy. Zakupiła już maszyny i urządzenia do przerobu włókna i wyposażyła laboratorium. – Rozpoczęliśmy też budowę̨ żniwiarki według autorskiego projektu oraz specjalnych suszarni do konopi. Za kilka miesięcy zakończone zostaną̨ też prace związane z montażem linii technologicznych do przerobu włókna. W harmonogramie inwestycji przewidywaliśmy prezentację prototypów i uruchomienie produkcji tekstyliów z konopi pod koniec 2022 roku. Jest duże prawdopodobieństwo, że zrobimy to szybciej – mówi prezes Kombinatu Konopnego.

Kierunek: główny parkiet