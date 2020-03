Komputronik: Rosną zamównia oczyszczaczy powietrza i sprzętu do pracy zdalnej

W ostatnich dniach sklep online Komputronika odnotowuje kilkudziesięcioprocentowy wzrost odwiedzin. - Wyraźnie widzimy wzrost odwiedzin naszej witryny, a także wzrost wartości koszyka zakupów. Przygotowaliśmy specjalny pasaż ze sprzętem do pracy zdalnej. Klienci mogą znaleźć w nim rozwiązania, które pozwolą na efektywną pracę poza biurem. Wszystkie zamówienia realizujemy na bieżąco - mówi Karol Tokarski, dyrektor e-commerce w Komputronik.



Jak wynika z informacji Komputronik klienci szukają przede wszystkim laptopów, urządzeń do pracy zdalnej, akcesoriów, smartfonów, monitorów, a także oczyszczaczy powietrza.

- W wybranych kategoriach odnotowaliśmy wzrost ruchu na stronie nawet o kilkadziesiąt procent. Zwróciliśmy także uwagę, że nasi klienci chętniej zamawiają sprzęt do sprzątania, oczyszczacze powietrza i butelki filtrujące wodę. Pomimo, że te urządzenia nie zlikwidują wirusa, to z pewnością poprawią jakość powietrza czy wody - podsumowuje przedstawiciel sieci.