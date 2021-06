Konfederacja Lewiatan: W walce z podróbkami pomoże pakiet e-commerce

Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan

W walce z podrobionymi towarami kluczowe znaczenie ma egzekwowanie praw własności intelektualnej, uwzględniające potrzebę innowacji i zachowania zasad uczciwej konkurencji, a także nowy pakiet e-commerce - uważa Konfederacja Lewiatan.

Budżety państw Unii Europejskiej tracą 63,8 mld zł rocznie dochodów z powodu podrabianych towarów. Polska na podróbkach tylko w branży produktów kosmetycznych i higieny osobistej traci rocznie 1,942 mld zł.

Konfederacja Lewiatan zorganizowała Dzień Walki z Podrabianiem Towarów, w trakcie którego eksperci dyskutowali o wyzwaniach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej, w tym przede wszystkim w zakresie podrabiania towarów.

Podczas spotkania, prezes Urzędu Patentowego UP RP, Edyta Demby-Siwek, zaprezentowała perspektywę Urzędu Patentowego względem naruszeń praw własności intelektualnej. Omawiając wątek podrabiania towarów, słusznie wskazano nie tylko na aspekt ekonomiczny i biznesowy tego procederu, a więc na potencjalne straty poszczególnych przedsiębiorstw, ale również na wymiar społeczny, bliski każdemu konsumentowi, odnoszący się do życia i zdrowia kupujących dokonujących zakupu produktów nielegalnych, często niebezpiecznych.

Przedstawiciele internetowych platform handlowych opowiedzieli o wykorzystywaniu w walce z podróbkami uczenia maszynowego. Ponadto, podzielili się tym, w jaki sposób zwalczają nieuczciwą konkurencję w swoim sklepie internetowym. Podkreślili również wagę przyłączania się do dobrowolnych inicjatyw takich jak Memorandum of Understanding for Counterfeit Goods czy Product Safety Pledge, które są pomocne w walce z nieuczciwymi sprzedawcami. Niezwykle ważny aspekt podrabiania towarów został poruszony przez Annę Pompe, która opowiedziała o podrabianiu środków ochrony roślin oraz konsekwencjach prawnych produkcji i wprowadzenia do obrotu podrobionych środków ochrony roślin. Z kolei Piotr Żak omówił rolę organów celnych w zapobieganiu wprowadzaniu towarów podrobionych, często niebezpiecznych, do obrotu oraz to, jak wygląda kontrola produktów przywożonych do Unii Europejskiej. Poruszono także kwestię pakietu VAT e-commerce, który ma wejść w życie 1 lipca br. i ze względu na swój zakres odnoszący się również do tak zwanych małych przesyłek, może realnie wesprzeć walkę z podróbkami.

W walce z podróbkami pomoże pakiet e-commerce

- Produkty podrobione docierają do Unii Europejskiej skomplikowanymi szlakami handlowymi, przy nadużyciu wielu pośrednich punktów tranzytowych. Problem nadal stanowi wykorzystywanie małych przesyłek w handlu towarami podrobionymi. Za pomocą małych przesyłek przestępcy mogą ograniczyć ryzyko wykrycia nielegalnych produktów. Nowy pakiet e-commerce, którego założenia mają zacząć obowiązywać od lipca br., wydaje się być odpowiednią i skuteczną pośrednią odpowiedzią na ten problem - mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.