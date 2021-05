Koniec tanich e-zakupów z Chin?

Zmiany prawne skomplikują zakup produktów spoza UE, a zwłaszcza z Chin, fot. mat. pras.

1 lipca w całej Unii Europejskiej mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące podatku VAT dla sklepów internetowych i serwisów marketplace. Zmiany prawne skomplikują zakup produktów spoza UE, a zwłaszcza z Chin, a ułatwią sprzedaż do sąsiednich krajów.

Pakiet unijnych dyrektyw, które uporządkują handel internetowy na terenie państw członkowskich powinien wejść w życie 1 lipca 2021 r.



Dla konsumentów kluczową zmianą jest likwidacja w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro



Dla sprzedawców najbardziej istotne są znacznie uproszczone formalności podatkowe dla transakcji w krajach UE - procedura One Stop Shop





Nie jest jeszcze w stu procentach pewne, czy polskie organy zdążą z ratyfikacją nowych regulacji VAT na zadany przez Unię Europejską termin 1 lipca, czy nastąpi to z pewnym poślizgiem, jednak firmy już przygotowują się na zmiany. Allegro zapowiada, że samo obciąży sprzedawców z siedzibą poza UE należnym podatkiem VAT i sugeruje, by już uwzględniali go w cenach produktów.

W praktyce dla kupujących zmiany podatkowe oznaczają, że zakupy internetowe robione poza Unią Europejską - czyli najczęściej w Chinach - staną się droższe. Wprowadzone regulacje są zapowiadane przez unijnych legislatorów jako próba uregulowania konkurencji, by ta stała się uczciwsza wobec tanich produktów z Chin. Napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej ma zostać ograniczony.



- Jak większość unijnych regulacji gospodarczych, także i pakiet VAT dla e-commerce ma za zadanie stworzyć ochronną barierę dla firm spoza Europy, a pobudzić rynek wewnętrzny, co w zamyśle ma przysłużyć polskim przedsiębiorcom. Faktem jednak jest, że część z nich sprowadza tanie produkty z Chin i potem sprzedaje je na polskim rynku, dlatego ich ten wprowadzony VAT szczególnie zaboli - zauważa Artur Halik, Head of Sales platformy sklepów internetowych Shoper.

- Coraz więcej produktów wysyłana jest do klienta końcowego z różnych centrów logistycznych z Europy, nie tylko bezpośrednio z Chin, więc niekoniecznie na wszystkie zakupy zostanie nałożona danina. Wiele wskazuje jednak na to, że czeka nas wzrost cen towarów kupowanych poza UE i być może także kosztów obsługi logistycznej, jeśli np. firmy kurierskie zyskają w związku z nakładaniem VAT-u więcej obowiązków do wypełnienia. Ale to zdecydowanie pozytywna informacja dla tych sprzedawców w Polsce, którzy dziś konkurują z ofertami sklepów internetowych działających w modelu dropshippingu z Chin czy ofert na platformach marketplace, gdzie nie są wystawiane faktury do zakupu - dodaje ekspert Shoper.

Polskie sklepy zaczną więcej sprzedawać za granicę?