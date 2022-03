Koniec trzech konceptów Amazona. Zostaje tylko spożywka i moda

Amazon już od jakiegoś czasu eksperymentuje ze stacjonarnymi sklepami. Sześć lat temu w Seattle otworzył pierwszą z 24 księgarń. Kolejnym krokiem było uruchomienie niezwykłego konceptu "Amazon 4-Star", który sprzedawał tylko produkty z oceną czterech gwiazdek (na pięć) lub więcej. Ponadto Amazon posiadał w centrach handlowych kilka sklepów typu pop-up ze stale zmieniającą się ofertą produktów.

Koniec trzech konceptów

Teraz Amazon zamyka te trzy marki, donosi Reuters. Nie oznacza to jednak, że Amazon rezygnuje z ambicji offline: wciąż ma branżę spożywczą (z Whole Foods, Amazon Fresh i Amazon Go), która szybko się rozwija i może pomóc zwolnionym pracownikom z innych sklepów w znalezieniu pracy. Co więcej, istnieje Amazon Style, przedsięwzięcie giganta e-commerce w modzie offline: to również będzie przedmiotem większej uwagi branży.