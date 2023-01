Koniec z drukowaniem etykiet. Apaczka.pl z nową usługą od InPost

Klienci serwisów wysyłkowych Apaczka.pl oraz Sendit.pl mogą nadawać przesyłki bez etykiet korzystając z dwóch opcji: paczkomat-paczkomat oraz paczkomat-kurier.

O sposobie nadania (z etykietą lub bez niej) klient decyduje na etapie wyboru usługi. Po wypełnieniu formularza nadawania przesyłki i zaznaczeniu opcji bezetykietowej, nadawca za pośrednictwem komunikacji e-mail otrzymuje 9-cyfrowy kod, który należy wpisać na wcześniej przygotowaną paczkę. Przesyłkę z napisanym kodem należy umieścić w paczkomacie, bez konieczności drukowania i naklejania listu przewozowego.

Krok na drodze ku upraszczaniu procesu wysyłkowego

- Możliwość nadania przesyłki bez etykiety to kolejny krok na drodze ku upraszczaniu procesu wysyłkowego. Brak konieczności posiadania sprzętu niezbędnego do drukowania to nowy etap wygody, a dzięki dostępnej funkcji klienci wybierający nadanie przesyłki za pośrednictwem InPost oszczędzają czas, często determinujący dziś wybór przewoźnika. – Marcin Susmanek, członek zarządu, COO Alsendo.

Alsendo to grupa skupiająca kilkanaście technologicznych serwisów wysyłkowych (Apaczka.pl, Sendit.pl, Superpaczka.pl, Zaslat.cz, Innoship.com, LepszyKurier.pl i kilka innych), założonych na rynku polskim, rumuńskim oraz czeskim. Firma jest jednym z liderów w Europie Środowej w obszarze oprogramowania i usług wspierających procesy logistyczne. Dostarcza rozwiązania w zakresie procesów wysyłkowych i posprzedażowych, głównie dla klientów biznesowych. Za pośrednictwem serwisów wysyłkowych należących do grupy wysyłanych jest średnio 5 mln paczek miesięcznie do 150 krajów na całym świecie.