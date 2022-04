Konsumeci wciąż wolą sklepy stacjonarne, e-commerce w tym roku ich nie przebije

Stacjonarne sklepy ciągle mocne

Jak wynika z raportu The State of Retail and E-Commerce, zrealizowanego przez firmę badawczą Morning Consult na grupie 8208 dorosłych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach, Francji, Niemczech, Meksyku i Wielkiej Brytanii, średnio blisko 46 proc. respondentów preferuje zakupy w sklepie stacjonarnym. Grupa entuzjastów e-commerce jest o wiele mniej liczna, bo tylko 26 proc. zapytanych woli korzystać z tej formy. Pozostali ankietowani to osoby, którym jest wszystko jedno gdzie i jak kupują.

Chińczycy wolą online

Zakupy w sklepie wygrały we wszystkich krajach objętych badaniem z wyjątkiem Chin. – Detaliści na całym świecie mogą spoglądać na Państwo Środka, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać przyszłość technologii w handlu detalicznym. Jednak liderzy handlu detalicznego muszą pamiętać, że chińscy konsumenci są o wiele bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o przyswajanie technologii osobistych. Powszechne korzystanie z superaplikacji (jeden program zastępujący wiele różnych aplikacji) pomogło również przyspieszyć rozwój handlu elektronicznego w Chinach – zwraca uwagę Wojciech Kyciak, prezes zarządu firmy Bezokularow.pl S.A., której jedną z marek jest wOkularach.pl.

Pandemia zmieniła nasze nawyki, ale czy zniechęciła nas do sklepowych eskapad? Niekoniecznie. Respondenci zapytani o to, czy dobrze czuliby się, idąc teraz do centrum handlowego, w przeważającej większości (71 proc.) odpowiedzieli, że mimo niedawnych wydarzeń, nie baliby się o swoje zdrowie.

– 2022 rok to czas stabilizacji i powrót do przedpandemicznego tempa. Nie oznacza to tego, że będzie to rok słaby, znów możemy spodziewać się rekordowych wartości sprzedaży w sieci - uważa Wojciech Kyciak.

Wirtualny szał zakupów

Firma Adobe przewiduje, że tylko w samych Stanach Zjednoczonych tegoroczna sprzedaż online wzrośnie o prawie 13 proc. w porównaniu z 2021 i osiągnie wartość około 1 bln USD.

Zaledwie co czwarty ankietowany badania Morning Consult nie robi zakupów w sieci w ogóle. Najliczniejsza okazała się grupa osób, która na kupowanie online decyduje się przynajmniej raz w miesiącu (30 proc.). Co ciekawe 16 proc. robi tak nawet kilka razy w tygodniu.