Konsumenci wypracowali sobie optymalne ścieżki zakupowe

Jak rozwija się handel w Internecie po zakończeniu pandemii? Jak na ten segment wpływa wojna na Ukrainie?

Handel w sieci po zakończeniu pandemii ma się bardzo dobrze. W stosunku do zeszłego roku i poprzedniej edycji badania „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” odnotowaliśmy wzrost kupujących w sieci o +3p.p. Obecnie zakupy w e-commerce deklaruje 87% badanych internautów.

Warto jednak zaznaczyć, że nie oznacza to, iż Polacy porzucili zakupy w sklepach stacjonarnych. Raczej wypracowali sobie optymalne ścieżki zakupowe i w zależności od tego, gdzie jest im wygodniej, szybciej lub taniej, tam dokonują zakupu. Wskaźnik ROPO mamy ponownie na poziomie ponad 60%, podobnie jak wskaźnik dokonywania zakupów tych samych marek w wielu kanałach. Także omni-commerce zdecydowanie zyskuje w tym roku na znaczeniu.

Jeśli chodzi o wpływ wojny, to raczej widoczne jest oddziaływanie jej pochodnych, czyli zasilenia grupy e-kupujących o osoby przybyłe z Ukrainy, ale także inflacji czy ograniczenia dostępności niektórych produktów lub wydłużenia czasów dostawy.

Jakie zmiany są widoczne w zachowaniach zakupowych konsumentów kupujących przez Internet?

Przede wszystkim znacznie rzadziej niż jeszcze rok temu internauci płacą za zakupy w e-commerce gotówką. Rządzą płatności BLIKIEM i szybkie przelewy, ale zyskują też karty zapamiętane w sklepie (card on file). Znacznie częściej Polacy, kupując w sieci, wybierają jako formę dostawy dedykowany punt odbioru, czyli np. paczkomat. To zarówno ze względów bezpieczeństwa (kluczowego w czasie pandemii), ale też ze względu na swobodę odbioru oraz aspekt ekologii.

Bardzo ważny stał się kontakt z e-sklepem. Konsumenci oczekują odpowiedzi na swoje pytanie lub pomoc w razie problemu z zakupem maksymalnie w ciągu 3 godzin. Internauci zdają sobie sprawę ze wzrostu cen, więc – w zależności od tego, z jakim produktem mamy do czynienia - poszukują systematycznie okazji zakupowych lub porównują opinie i szybko reagują na reklamy i ogłoszenia w mediach społecznościowych.

Bardzo istotną zmianą jest też wydłużenie ścieżki zakupowej ze względu na odblokowanie handlu stacjonarnego. Konsumenci nie ruszyli szturmem do sklepów porzucając Internet, ale stało się coś innego. Wzrósł znacznie wskaźnik ROPO, czyli skłonność do odwiedzenia sklepu stacjonarnego w odpowiedzi na informacje znalezione w sieci, współkupowanie marek w różnych kanałach, czyli m.in. offline i online oraz oczekiwanie, że marka będzie dostępna w wielu kanałach. 9 na 10 badanych chce też, aby sklepy stacjonarne oferowały rozwiązania takie, do jakich przyzwyczaili się kupując w e-commerce, czyli różnorodne promocje, opcję zamówienia z dostawą do domu podczas wizyty w sklepie czy honorowanie wirtualnych programów lojalnościowych.

Które branże mogą najwięcej zyskać na rozwoju sprzedaży internetowej?

Jeszcze 2 lata temu zadawaliśmy Polakom w badaniach dotyczących e-commerce pytanie, czego nie kupiliby w Internecie i czego nie kupiliby mobilnie. Zaprzestaliśmy tego w momencie, kiedy odpowiedź „nie ma takiego produktu lub usługi” osiągnęła poziom 90%. Odpowiadając zatem na pytanie - każda branża może zyskać na rozwoju sprzedaży internetowej. Potwierdza to nie tylko dynamika wzrostu wartości sprzedaży internetowej do konsumentów, ale - nawet wyższa - którą obserwujemy w segmencie B2B.

Wracając do konkretnych branż, w pandemii największe wzrosty odnotowały takie kategorie jak elektronika, artykuły wyposażenia wnętrz, artykuły dziecięce, no i produkty spożywcze, do zakupów których w sieci Polacy długo nie mogli się przekonać. Kto zyska po pandemii? Naszym zdaniem to nie będzie kwestia tego, kto wzrośnie w kanale cyfrowym, tylko kto w ogóle zyska w czasie zagrożenia wojną, inflacji i prawdopodobnego spowolnienia gospodarczego. Zakupy internetowe zajmują już tak ważne miejsce generalnie w zakupach Polaków, że raczej trzeba na nie patrzeć przez pryzmat ogólnej strategii zakupowej, jaką na ten czas przyjmą polscy konsumenci. Na pewno na korzyść Internetu przemówią ceny, opcja płatności odroczonych nieobecna offline, liczne okazje zakupowe i swoboda dokonywania zwrotów bez wskazania przyczyny.

W jaki sposób technologie VR, AR mogą zwiększać popularność e-commerce? Czy do Internetu może przenieść się np.: strefa wykończenia wnętrz (wizualizacje)?

Polscy konsumenci bardzo szybko adaptują nowe rozwiązania, o ile ułatwiają im życie, czyli przyspieszają proces zakupowy i wspierają racjonalne wybory – pozwalają kupować sprytnie. Tak jest, czy też może być w przypadku technologii VR czy AR.

W tegorocznej edycji badania „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” 7% internautów wskazało, że skorzystali z rozwiązania polegającego na wirtualnej wizualizacji produktów w realnym świecie, czyli np. mebli w domu. Dodatkowo, co 12. badany zadeklarował, że skorzystał już z usług typu wirtualna przymierzalnia lub wirtualny makijaż. Naszym zdaniem tego rodzaju rozwiązania mają ogromny potencjał i mogą znacząco wesprzeć sprzedaż w Internecie.