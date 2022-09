Kosmetyki, elektronika i zabawki taniej w ramach akacji Amazon Prime

– Obecnie nasi klienci oczekują atrakcyjnych okazji bardziej niż kiedykolwiek, dlatego ułatwiamy im zrobienie zakupów świątecznych z wyprzedzeniem - powiedział Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

Amazon Super na Amazon.pl

Klienci Prime mogą liczyć na dodatkowe korzyści dzięki programowi Amazon Super. Wszyscy klienci otrzymują 5% zniżki przy wyborze od 5 do 20 produktów z kategorii „Super”, natomiast klienci Prime mogą skorzystać z 10% zniżki przy zakupie od 10 do 20 produktów objętych programem.

W trakcie dni Okazji Amazon Prime klienci Prime mogą skorzystać z 15% zniżki na zakupy od 10 do 20 „Super” produktów.

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył ponad 25 tys. miejsc pracy w dziesięciu centrach logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie.

Amazon Prime ma ponad 200 mln klientów w 24 krajach. W Polsce Amazon Prime zadebiutował w październiku 2021 roku. Każdy może wypróbować Prime za darmo w ramach 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie Amazon.pl/prime. Po tym okresie Prime będzie dostępny za jedyne 49 zł/rok lub 10,99 zł/miesiąc. Można zrezygnować w dowolnym momencie.