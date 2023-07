Koszyk cen: W e-sklepach widać obniżki. Pomogły pomidory, papryka i masło

Ceny w e-sklepie Auchan.pl

E-sklep auchan.pl oferuje obecnie zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 383 zł, czyli o 3 zł taniej niż w maju br. (386,5 zł) Rok temu podobne zakupy kosztowały ok 314 zł. Oznacza to skok cen o 70 zł rdr. W auchan.pl dostawa jest obecnie darmowa. W e-sklepie z logo Auchan podobnie jak u innych detalistów obniżka to efekt niższych cen m.in, na paprykę.

Ceny w Barbora.pl

Barbora.pl, oferuje 50 produktów z Koszyka w cenie 398 zł, czyli o 33 zł taniej niż miesiąc temu (431 zł). Taka obniżka to wynik promocji na olej, niższej ceny herbaty, jaj, papryki. Rok temu podobne zakupy kosztowały 351 zł, co oznacza podwyżkę o ok. 47 zł rdr. Minimalna wartość zamówienia to 100 zł. Wówczas dostawa realizowana jest bezpłatnie. Obecnie e-sklep działa w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi.

Ceny we Frisco

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 407 zł, o 1 zł taniej niż miesiąc temu. Rok temu płaciliśmy we Frisco 333 zł, co oznacza, że w rok ceny podskoczyły o 70 zł. Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości.

Ceny w Carrefour.pl

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 412 wobec 414,5 zł, czyli o 2,5 zł taniej mdm. Rok temu podobne zakupy kosztowały ok. 362 zł, co oznacza wzrost cen o 50 zł Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa.

Ceny w e-Polomarket

421 zł trzeba wydać na zakupy w e-sklepie Polomarket. Miesiąc temu płaciliśmy 435,5 zł. Co oznacza, że obecnie jest o 14,5 zł taniej mdm. Rok temu podobne zakupy kosztowały 372 zł, czyli podrożałyna przestrzeni roku o ok. 49 zł.

Ceny w Delio

W porównaniu zadebiutował supermarket online Delio, który oferuje 50 produktów z Koszyka w cenie 421,6 zł. Cena części produktów, które nie były dostępne w sklepie (banany, kurczak, schab, matjasy, pomarańcze, papryka, czy herbata) została zastąpiona średnią rynkową. Taką praktykę stosujemy w przypadku braku towarów w monitorowanych placówkach stacjonarnych i sklepach online.

Ceny w Stokrotka Online

W Stokrotka Online zrobimy zakupy z Koszyka za 423 czyli wobec 427 zł w maju, co oznacza obniżkę o 4 zł mdm. Rok temu podobne zakupy kosztowały 365 zł, co oznacza podwyżkę o 58 zł. Dostawa powyżej 120 zł w Stokrotce jest bezpłatna.

Ceny w E.Leclerc

W E.Leclerc 50 produktów spożywczych kosztuje obecnie 437 zł, podobnie jak miesiąc temu. Rok wcześniej te same produkty kosztowały 409 zł. To oznacza, że w ciągu roku podwyżka sięgnęła 30 zł.

Ceny w Drive Intermarche

Sklep Drive Intermarche sprzedaje 50 produktów w cenie 444 zł wobec 467 zł miesiąc temu. Oznacza to, że ceny spadły na przestrzeni miesiąca o 13 zł. Rok temu podobne zakupy kosztowały 368 zł, co oznacza, że rdr. płacimy o 76 zł więcej. Formuła zakupów Drive zakłada odbiór własny w specjalnym punkcie w sklepie, więc nie ma opłaty za dowóz.

Ceny w Spar.pl

W sklepie spar.pl, za 50 produktów z Koszyka płacimy obecnie 476, 65 zł, czyli o 12 zł więcej niż miesiąc temu (464,65 zł). Rok temu podobne zakupy kosztowały 398 zł, co oznacza, że obecnie jest o 78 zł drożej. Przy takiej kwocie dostawa w spar.pl jest darmowa.

Monitoring przeprowadziła redakacja DlaHandlu.pl w dniu 4 lipca 2023. Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji.

Co to jest Koszyk cen?

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp.