Kovas będzie sprzedawać na platformie Saly

Wybór platformy Saly przez firmę KOVAS pozwolił na jej na wprowadzenie nowych rozwiązań w kwestii usprawnienia procesów sprzedaży, promocji i logistyki, a także dodatkowych działań marketingowych.

Firma KOVAS jest pierwszym klientem, który zdecydował się wypróbować skuteczność platformy Saly w formie programu “Customer Experience”. Ta dostępna od niedawna opcja pozwala na bezpłatne przetestowanie systemu na własnych produktach, poznanie wszystkich możliwości i funkcjonalności platformy.

Platforma e-commerce B2B Saly jest dostarczana w modelu SaaS (Software as a Service) i wciąż rozwija kolejne funkcjonalności. W niedługiej perspektywie planowane są usprawnienia związane z zarządzaniem gospodarką magazynową oraz dodatkowe integracje, które miały dla firmy KOVAS duże znaczenie. Zostaną one dodane także do standardowej oferty Saly z której korzystają już takie firmy jak m.in. Morele.net, Somfy, 3mk, Madejski czy Elevita.

Firma KOVAS działa w branży kosmetycznej od 2018 roku. Obecnie spółka dostarcza kosmetyki do barbershopów oraz sklepów w 16 krajach.

W swoim portfolio posiada 7 marek z USA, 2 marki z Australii oraz jedną markę z Włoch i na większość z nich posiada europejską wyłączność. Będąc czołowym dostawcą dla wielu polskich barbershopów, KOVAS planuje w kolejnych latach zbudować działy handlowe w kolejnych krajach Europy.