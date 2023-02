Krakowski Strix rebranduje holenderskiego odpowiednika ShopWorks

Rebrandowana holenderska agencja, już pod szyldem Strix NL, nadal będzie skupiać się na świadczeniu usług w obszarze budowy i obsługi sklepów internetowych, koncentrując się na klientach z Beneluksu i Niemiec. Strix Poland, poszerza swoją działalność na rynkach środkowoeuropejskich, specjalizując się w obsłudze szybko skalujących się biznesów online.

Według szacunków (m.in. Dun&Bradstreet, Statista, itp.) w samej Polsce liczba sklepów internetowych wahała się między 55 a 58 tys. W ciągu dekady (od 2013 r.) wartość ta uległa potrojeniu. Mimo, że w ostatnich miesiącach spada dynamika przyrostu nowych podmiotów, rynek wciąż rośnie, a skalujące się biznesy potrzebują profesjonalnego wsparcia wobec wyzwań branżowych.

Czynniki wpływające na wzrost zainteresowania usługami agencji e-commerce to m.in. rosnące udziały w sprzedaży marketplace’ów (Amazon, eBay, Allegro, etc.), rozwój q-commerce, zwiększanie udziału konwersji mobilnych w sprzedażach, sprzedaż cross-border, zainteresowanie implementowaniem sztucznej inteligencji. Te tendencje tworzą rynek dla doświadczonych podmiotów, które potrafią sprawnie realizować projekty cyfrowe, zgodnie z oczekiwaniami właścicieli i managerów rosnących sklepów online.

Potencjał holenderskiego rynku

Istotny dla potencjału rozwoju nowej marki jest też potencjał rynku holenderskiego – informuje Strix Polska, specjalizujący się w budowie e-sklepów opartych o platformę Magento. Używają jej głównie sprzedawcy mający co najmniej 20-30 mln zł przychodów rocznie. W Polsce środowisko Magento jest kojarzone z liderami kategorii (np. Castorama czy LPP). Na ponad 50 tys. aktywnych polskich sklepów internetowych platformy tej używa ok 1800 sklepów. Dla porównania - w Holandii platformy Magento używa około 10 tys. z ponad 70 tys. aktywnych sklepów online.

Borys Skraba (po lewej), MarcPaul Brand (po prawej) fot. mat. pras.

- Rebranding naszego holenderskiego oddziału to oczywiście ważny kamień milowy, ale ma on na celu przede wszystkim zacieśnianie współpracy między zespołami w Holandii z centralą w Krakowie. Czerpanie z siły wspólnego potencjału dostarczy klientom jeszcze większą wartość. To naturalny krok w budowie silnej, europejskiej marki. Nasi klienci oczekują nie tylko zapału, wiedzy i zdolności rozwiązywania problemów biznesowych, ale również stabilności i przewidywalności, stąd poszerzanie inwestycji w markę i zespół Strix Netherlands - wyjaśnia Borys Skraba, prezes grupy Strix i założyciel brandu.

W połączonych zespołach - pracujących z Krakowa, Utrechtu oraz zdalnie - współpracuje dzisiaj ponad 160 specjalistów dziedzinie budowy i projektowania sklepów online: consultingu, programowaniu, wdrażaniu rozwiązań dla konsumentów, jak i systemów do zarządzania procesami (wprowadzaniem produktów do sprzedaży, zamówieniami, magazynowaniem).

Po rebrandingu zarząd Strix pozostaje bez zmian. Polskim oddziałem zarządza nadal jej twórca, Borys Skraba, oddziałem holenderskim - dotychczasowy prezes zarządu Marc-Paul Brandt.