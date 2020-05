KRD: 21 tys. firm świadczy usługi IT. Ich długi to ponad 192 mln zł

Koronawirus przeniósł nas ze świata analogowego w świat cyfrowy. Telekonferencje, e-usługi, zakupy w sieci, to wszystko sprawia, że niemal nie wychodzimy z Internetu. Wydawać by się mogło, że branża IT zaciera ręce, tymczasem ma spory problem. Co prawda wraz z rosnącą liczbą zleceń maleje dług wobec branży, ale firmy świadczące usługi IT zadłużają się coraz bardziej. Jak wynika z bazy danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, sektor IT ma do odzyskania od swoich dłużników prawie 127 mln zł, a do oddania wierzycielom 192,6 mln zł.

W czasie pandemii wielu przedsiębiorców oddelegowało część zatrudnionych do pracy zdalnej. Rozwiązania informatyczne do komunikacji z innymi mają teraz swój czas. Zamknięcie galerii handlowych sprawiło, że handel przeniósł się do Internetu. Podobnie jest z usługami, np. firmy windykacyjne odnotowują wzrost zleceń online. Wydawałoby się, że dla firm informatycznych nastąpiła dobra passa. Wraz ze wzrostem zamówień na e-usługi spada liczba dłużników wobec firm z tego sektora. Jeszcze dwa lata temu zadłużenie wobec tego sektora wynosiło 125 mln zł. W zeszłym roku wzrosło do 132 mln zł. W 2020 r. widać ponowny spadek zadłużenia. Zaledwie w kilka miesięcy ubyło firm zalegających z płatnościami za usługi IT.

- Rosnące zapotrzebowanie na usługi IT przy niezmieniającej się podaży sprawia, że dla wielu dłużników uregulowanie faktur wobec ich dostawców staje się priorytetem. Brak płatności może skończyć się odcięciem dostaw, a w dzisiejszej rzeczywistości może mieć to poważne konsekwencje dla zleceniodawcy. Z płatnościami za usługi informatyczne zalega jeszcze 143 tysiące dłużników na kwotę prawie 127 mln zł, ale to zadłużenie maleje. Średnie zadłużenie dłużnika informatycznego wynosi 2 546 zł. Najwięcej do odzyskania, bo aż 95 mln zł, mają do odzyskania firmy hostingowe – mówi Adam Łącki prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Choć istnieje powszechne przekonanie, że informatyki potrzebuje każda firma, to z BIG Data, sztucznej inteligencji, robotyki, automatyzacji czy cyberbezpieczeństa najczęściej korzystają: farmacja, medycyna, finanse, ubezpieczenia, energetyka, telekomunikacja czy bankowość – w szczególności duże firmy.

Firmy działające w branży także mają swoje problemy finansowe. Obecnie w bazie danych Krajowego Rejestru Długów widnieje ponad 21 tys. firm świadczących usługi IT, które mają do oddania swoim wierzycielom ponad 192 mln zł. Średni dług przypadający ja jednego dłużnika to ponad 38 tys. zł. Najwięcej, bo prawie 117 mln zł mają do oddania firmy zajmujące się oprogramowaniem.