Kryzys niestraszny konsumentom. Cyber Week lepszy niż w ubiegłym roku

Globalna sprzedaż online w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom 281 mld dolarów, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z rokiem 2021. Tylko w samych Stanach Zjednoczonych wyniosła ona 68 mld dolarów, gdzie urosła o 9% w porównaniu z rokiem 2021.

Salesforce, globalny lider w dziedzinie CRM, udostępnił dane dotyczące wyników Cyber Week w 2022 roku. Wyniki obejmują dane dotyczące e-zakupów zebrane od ponad 1,5 miliarda konsumentów, a także aktywność w obszarze handlu, marketingu i usług.

Pomimo tego, że wielu sprzedawców zanotowało mniejszy ruch na swoich serwisach, sprzedaż online podczas całego Cyber Week osiągnęła 281 miliardów dolarów na świecie (wzrost o 2% rok do roku) i 68 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych (wzrost o 9% rok do roku). W Black Friday wartość transakcji globalnej sprzedaży w platformach online osiągnęła 65,3 mld dolarów, zaś w Cyber Monday - 46,2 mld dolarów.

Podczas gdy wyniki Europy i Wielkiej Brytanii wskazywały na utrzymujące się niekorzystne tendencje gospodarcze, sprzedaż w Stanach Zjednoczonych znacząco przyczyniła się do wzrostu globalnej sprzedaży online podczas Cyber Week.

Rejon Europy Środkowej odnotował zwiększenie ruchu w handlu elektronicznym o 8%, z czego wyraźnie większe wzrosty miały urządzenia mobilne, osiągając w Black Friday wzrost o 16%. Nasz region zanotował jednak spadek wartości przypadający na jedno zamówienie, które wyniosło średnio 49 USD (-3,7% rok do roku). Dla porównania, globalna średnia wartość zamówienia była ponad dwukrotnie wyższa i wyniosła 104 USD, w Niemczech wyniosła 105 USD, w Wielkiej Brytanii 78 USD, a w USA aż 118 USD. Spadek w Europie Środkowej dotknął także liczby kupowanych produktów. Średnio na jedno zamówienie przypadło 3,3 produktu co stanowi spadek o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Średnia wartość udzielonego rabatu wyniosła 34% w Black Friday i aż 38% w Cyber Monday. To odpowiednio wzrosty o 35% i 30% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Social media + duże rabaty = rekordy

Media społecznościowe odegrały niezwykle ważną rolę w osiągnieciu tegorocznego rekordu. Większość (76%) ruchu w handlu elektronicznym w Cyber Week pochodziła z urządzeń mobilnych, a zakupy inicjowane poprzez media społecznościowe odpowiadały za 10% ogółu sprzedaży w okresie Cyber Week - to wzrost o 22% rok do roku i najwyższy odsetek ich udziału w transakcjach internetowych jaki kiedykolwiek zaobserwowano w sezonie świątecznym w oparciu o dane Salesforce.

Po mało atrakcyjnych promocjach notowanych na początku sezonu świątecznego, średnie rabaty gwałtownie wzrosły podczas Cyber Week, osiągając poziom sprzed pandemii - 27% na świecie i 30% w USA.

Po stałym wzroście w ciągu ostatnich siedmiu kwartałów, globalna średnia cena sprzedaży (ASP) w końcu ustabilizowała się podczas Cyber Week, wzrastając o 3% w porównaniu z rokiem 2021. Wskaźnik porzucania koszyków także spadł o 5% w skali globalnej podczas Cyber Week w porównaniu do poprzednich trzech tygodni, ponieważ konsumenci chętnie korzystali z dużych rabatów.

Kategorie produktów, w przypadku których zaobserwowano największe zniżki, w skali globalnej, to: odzież (34%), makijaż i pielęgnacja skóry (32%), luksusowe ubrania oraz torebki (26%).

BOPIS królem zamówień

Ze względu na to, że wygoda jest głównym priorytetem dla konsumentów, kupowanie online i odbieranie w sklepie (BOPIS) pomogły kupującym uniknąć długich kolejek. Wykorzystanie BOPIS w Cyber Week wzrosło o 9% w skali globalnej od czwartku do niedzieli w porównaniu do pierwszych trzech tygodni listopada. Detaliści w USA, którzy korzystali z BOPIS, zwiększyli przychody online o 38% w porównaniu z tymi, którzy nie korzystali z tej zyskującej na uznaniu opcji realizacji zamówień podczas Cyber Week.

Kup Teraz, Zapłać Później metodą na inflację

W obliczu presji inflacyjnej i kurczących się budżetów, klienci korzystali z alternatywnych opcji płatności, takich jak Kup Teraz, Zapłać Później (BNPL), aby sfinansować zakupy - liczba zamówień wzrosła o 5% rok do roku. Jednak średnia wartość zamówienia w ramach transakcji BNPL w USA podczas Cyber Week spadła o 5% - co wskazuje na to, że w tym roku kupujący finansowali tańsze towary w porównaniu z rokiem 2021.

Automatyzacja na straży czasu i nerwów

Detaliści skłonili się ku automatyzacji podczas najgorętszych dni zakupowych, oszczędzając w ten sposób czas agentów na najbardziej złożone kwestie związane z obsługą zamówień i dbając tym samym o coraz trudniejszą w utrzymaniu lojalność klientów. Ilość zgłoszeń obsługiwanych przez chatboty wzrosła globalnie o 57% w Black Friday i 53% w Cyber Monday w porównaniu do tych samych dni w 2021 roku.