Kto zostanie Dyrektorem e-Commerce roku 2023?

Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku powstał z myślą o liderkach i liderach, którzy stoją za sukcesem nowatorskich projektów, działań i wdrożeń w handlu elektronicznym. Laureaci poprzednich trzech edycji potwierdzają, że praca w e-commerce wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z wielu dziedzin, zdolności strategicznych, analitycznych oraz projektowych. Na pewno cechuje ich nieszablonowy styl myślenia, skuteczność działań i otwarcie na współpracę. Takich ludzi e-Izba chce wyszukać i nagrodzić.

Simply the Best

W poprzednich edycjach Grand Prix trafiło do Wojciecha Tomaszewskiego, Dyrektora e-commerce i marketingu oraz członka zarządu Answear.com. Do Mikołaja Wezdeckiego, za działania na rzecz eobuwie.pl, który teraz rozwija e-commerce w LPP, oraz do Jakuba Gierszyńskiego, za działania w InterCars, a obecnie prezesa marki Melissa. Kim będzie laureatka/t tegorocznej edycji? Zwykle doceniamy projekty, efekty sprzedażowe i spektakularne kampanie, ale kluczem do sukcesu są przecież ludzie. To ich działanie, zaangażowanie i sposób myślenia decydują o sukcesie. Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku jest po to, aby ich nagrodzić, uhonorować ich wkład w rozwój rynku e-commerce, wyeksponować dobre praktyki i standardy w naszej domenie – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Wspólny sukces i efekty

Laureaci konkursu w głównej i pozostałych kategoriach są cenionymi ekspertami branży. Ich sukcesy docenia nie tylko kapituła, ale też zarządy firm. Otrzymują kolejne awanse lub rozwijają się w nowych projektach, uzupełniają wiedzę na zasadzie upskillingu. Ale obok nich stoją też skuteczne zespoły. To takie środowiska, które dyktują trendy, wyznaczają standardy pracy i osiągają ponadprzeciętne wyniki biznesowe. Jest ich w Polsce niemało. To dzięki nim krajowy e-commerce rozwija się w błyskawicznym tempie. Chodzi o sklepy, platformy internetowe, podmioty, które mają w strukturze sklepy lub działy e-commerce.

Szansa dla wszystkich

Dlatego zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać zarówno sami liderzy, ale też członkowie ich zespołów oraz współpracownicy i partnerzy. Dodatkowo każda osoba z branży e-commerce może nominować wyróżniających się liderów. Zachęcamy do nadsyłania własnych kandydatur, swoich zespołów lub przełożonych czy partnerów, którzy wyróżniają się swoim wizjonerstwem i skutecznością. Zgłoszenia i możliwość nominacji dają większe szanse rewelacyjnym ekspertom e-commerce na pokazanie ich działań szerszej publiczności – tak prezes e-Izby Patrycja Sass-Staniszewska rozwija ideę konkursu, do którego zgłoszenia do kategorii indywidualnych są bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są od 6 marca do 14 kwietnia na stronie internetowej. Natomiast do 20 marca poprzez maila wysłanego na adres konkurs1@eizba.pl można docenić pracę lidera i nominować go do startu w konkursie.

Czy jest konkurs na „Dyrektora/kę e-Commerce Roku 2023”?

Konkurs „Dyrektor e-Commerce Roku 2023” to ciekawa inicjatywa, która pozwala wyróżnić konkretne osoby odpowiedzialne za sukcesy e-sklepów. W związku z coraz większą profesjonalizacją branży, w tym roku pojawiło się kilka nowych, ciekawych kategorii indywidualnych i zespołowych. Do udziału w konkursie zachęcamy zarówno przedstawicieli znanych marek, jak i podmiotów działających na rynku od niedawna. Warto skorzystać z tej możliwości i zaprezentować swoje sukcesy w e commerce całemu środowisku– mówi Jacek Kinecki, CEO Przelewy24.

Sukces Allegro jest najlepszym dowodem na to, jak dzięki innowacyjności i pełnej orientacji na potrzeby klientów i sprzedawców, poznański start-up stał się europejskim championem e-commerce. Dlatego też cieszę się na udział w jury konkursu Dyrektor e-Commerce, który nagradza wyjątkowych liderów branży, realizujących najbardziej innowacyjne i śmiałe projekty. Poszukując tegorocznych zwycięzców, zwrócimy szczególną uwagę na pomysłowość wdrażanych rozwiązań i ich wpływ na biznes, ale także na wiedzę i menedżerskie predyspozycje kandydatów – komentuje Marcin Półchłopek, Group Merchant Management Director, Allegro.

Wybór laureatów to dwustopniowy proces prac Kapituły, w trybie online i stacjonarnie. Oprócz nagrody Grand Prix jurorzy wyróżnią kompleksowo wysokie standardy i jakość pracy dyrektorów e-commerce i ich zespołów w 19. kategoriach zespołowych i indywidualnych, podanych poniżej.

Start konkursu to także dzień premiery kolejnego raportu e-Izby „Dyrektor e-Commerce Roku 2023”. Publikowana obecnie pierwsza część raportu składa się z wywiadów z kilkudziesięcioma liderami e-commerce, rozwijającymi od lat e-branżę. I tak np., raport wskazuje, że 77% dyrektorów uznało popularyzację płatności mobilnych za najważniejszą zmianę lat 2013-2023. Prawie wszyscy (97%) uznali też, że automatyzacja sprzedaży i marketingu była w tej dekadzie kluczowa dla rozwoju biznesu. Raport porusza też żywotne aspekty przyszłości e-commerce, np. m(obile)-commerce oraz platformizację.

Taka szansa raz na rok

Raport pokazuje też, że 74% liderów branży zna konkurs i uważa, że dobrze pokazuje ich pracę oraz docenia zespoły. Przy czym, z raportu wynika też wyraźnie, że jedynie 27% badanych startowało choć raz w konkursie. To zdecydowanie za mało biorąc pod uwagę, że wg samych badanych ten konkurs – szczególnie im dedykowany – standaryzuje pracę liderów i zespołów. Wyznacza kierunki rozwoju biznesu i poprawia jakość pracy. Stanowi też dobry punkt odniesienia w projektowaniu kariery, dając przy okazji prestiż osobowy i dla marek zatrudniających nominowanych i laureatów. Zachęcamy do wykorzystania tej szansy!