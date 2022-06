Kubota: płatności odroczone zwiększają współczynnik konwersji i wartość zamówienia

Kubota będzie mogła zaoferować swoim klientom elastyczne opcje płatności Klarna jako dodatkową, obok dostępnych już w e-sklepie marki, metod rozliczania transakcji. Kupującym pozwoli to zapłacić później, już po otrzymaniu i sprawdzeniu zamówienia, bez dodatkowych opłat i odsetek.

- Wedle raportu Worldpay z odroczonych płatności korzysta 5% polskich konsumentów handlu online. Sprzyjającym czynnikiem rosnącej popularności BNPL w kraju jest otwartość Polaków na innowacje fintechowe. W Kubocie jesteśmy bardzo otwarci na nowe i skuteczne rozwiązania technologiczne. Jest udowodnione, że wdrożenie odroczonych płatności zwiększa m.in. trzy z głównych KPI, nad którymi w sklepie kubotastore.pl sukcesywnie pracujemy: współczynnik konwersji, średnią wartość zamówienia oraz średnią liczbę produktów w koszyku. Implementacja Klarny w metodach płatności nie oznacza dla nas jedynie udostępnienia kolejnej opcji w bramce płatności. Współpraca z Klarną to z naszej perspektywy również silne partnerstwo B2B na gruncie co-marketingowym. Wyznajemy jako zespoły zbieżne wartości, co klienci doskonale mogą wyczuć w sposobach komunikacji obu marek, a niebawem w naszych wspólnych akcjach marketingowych – komentuje Joanna Kwiatkowska, Vice CEO, Head of Sales & CTO w Kubota S.A.



Jak wynika z raportu Klarny „Modna Polska” dla ponad 3 na 10 polskich konsumentów mody (35%) ważne jest to, że kupują od polskiej marki odzieżowej. Ich zdaniem wygoda (56%) i przystępna cena (44%) to kluczowe cechy polskich marek fashion.