Kuehne+Nagel obsłuży sklep internetowy Huel

Kuehne+Nagel w Polsce podpisało wieloletni kontrakt z firmą Huel, producentem żywności kompletnej pod względem odżywczym. Dedykowane centrum dystrybucyjne Kuehne+Nagel w Święcicach pod Warszawą będzie odpowiedzialne za odbiór towarów z zakładów produkcyjnych Huel oraz za ich magazynowanie, kompletację i pakowanie w celu dalszej dystrybucji do dwunastu krajów europejskich w serwisie door-to-door.

Na początku przestrzeń magazynowa będzie obejmowała ponad 1000 m2. Obiekt będzie wyposażony w regały wysokiego składowania palet i w regały grawitacyjne wykorzystywane do kompletowania i pakowania zamówień. Dodatkowo zautomatyzowano rozwiązanie do robienia zdjęć każdej zapakowanej przesyłki. - Aby umożliwić efektywną obsługę na wszystkich dwunastu europejskich rynkach, stworzyliśmy dedykowany system zarządzania zamówieniami, który jest bezpośrednio połączony ze sklepem internetowym klienta - komentuje Christophe Le Corre, dyrektor Logistyki Kontraktowej w polskim oddziale Kuehne+Nagel.„Obecnie dystrybuujemy nasze produkty do europejskich klientów z dwóch obiektów Kuehne+Nagel zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii i w Luksemburgu. W związku z rosnącym popytem na nasze produkty postanowiliśmy otworzyć trzecie centrum dystrybucyjne z Kuehne+Nagel w Polsce, aby jeszcze bardziej skrócić czas dostawy i poprawić poziom obsługi naszych klientów. Otwarcie czwartego obiektu przez Kuehne+Nagel w Japonii planowanegona trzeci kwartał 2020 roku,”dodaje Neville Dobson, szef działu logistyki w Huel.