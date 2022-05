Kupili udziały w spółce Płynne Złoto. Będą rozwijać e-sprzedaż miodów

M Food rozpoczęła pracę nad nową strategią rozwoju na lata 2022-2025. Będzie ona zakładała znaczny wzrost potencjału operacyjnego oraz budowę silnej Grupy Kapitałowej, która ma szansę stać się jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów w tym sektorze na świecie.

„M Food jest jedyną spółką z sektora pszczelarskiego notowaną na europejskiej giełdzie. Nasze wyniki rosną dynamicznie, a kolejne lata, z uwagi na m.in. ograniczenie zużycia cukru w Europie, mogą znacząco przyśpieszyć nasz rozwój.” – powiedział Jerzy Gądek, prezes zarządu M Food S.A.

M FOOD SA, dystrybutor miodu i produktów pszczelich w I kw. 2022 odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 54,3 mln zł w porównaniu do 47,8 mln zł rdr., co oznacza wzrost o blisko 14%. Grupa wyporacowała zysk netto na poziomie 2,8 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 32% wyższy niż w I kw. 2021 r. (2,1 mln zł). Zysk operacyjny był o ponad 64% wyższy i wyniósł 3,4 mln zł w porównaniu do 2,1 mln zł w I kw. 2021 r.

I kw. 2022 r. był pod wpływem wojny w Ukrainie w całej Europie, również w M Food, ponieważ spółki Grupy mają podpisane umowy o współpracy z dostawcami miodu z Ukrainy. Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w postaci zaliczek wpłaconych dostawcom z Ukrainy na poczet przyszłych dostaw, w łącznej kwocie około 10,6 mln zł. Jednocześnie spółka podjęła kroki, aby pozyskać surowiec z innych źródeł.

M Food przejmując udziały w Płynne Złoto, wskazał, że przedmiotem działalności nowej spółki będzie sprzedaż produktów spożywczych – miodów oraz produktów zawierających miód – z wykorzystaniem cyfrowych kanałów sprzedaży oraz nowych technologii, a także prowadzenie kampanii reklamowych promujących sprzedawane produkty z wykorzystaniem nowych mediów. 20 proc. udziały w spółce Płynne Złoto objęła także firma Excellence S.A.