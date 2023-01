Kupuje.Live rusza po drugą rundę finansowania na rozwój technologii i zagraniczną ekspansję

Kupuje.Live - co to za start-up

Kupuje.Live jako pierwsze w Polsce zaczęło dostarczać zaawansowane narzędzie umożliwiające automatyzację sprzedaży podczas popularnych transmisji sprzedażowych na Facebooku. Technologia, z której korzysta już ponad 100 sprzedawców, umożliwia im zbieranie w czasie rzeczywistym zamówień, zarządzanie komunikacją z klientami, logistyką oraz działaniami promocyjnymi zwiększającymi sprzedaż i zasięgi na transmisjach.

– Mijający rok był dla nas szczególnie udany – mówi Adam Semik, co-founder – potwierdził, że polski rynek live commerce potrzebował skoku technologicznego, a przyjęta przez nas strategia dostarczania komplementarnych usług, ukierunkowana na średnich i dużych sprzedawców, sprawdziła się i pozwoliła przekroczyć zakładane plany. Każdego miesiąca nasi klienci sprzedają produkty za kilkanaście milionów złotych.

– Rozwój segmentu live e-commerce w Polsce jest nieodwracalny. Technologia, naturalna prezentacja produktu i dwukierunkowa komunikacja z klientami staje się jednym z kluczowych składników działalności rynkowej, nowym modelem biznesu, który będzie wypierał tradycyjną sprzedaż. Dodatkowym boosterem jest trwający kryzys energetyczny i rosnące koszty funkcjonowania tradycyjnych sklepów, które coraz częściej szukają swojego miejsca w internecie – dodaje Rafał Szefera, co-founder.

Kupuje.Live - plany rozwoju

W 2023 Kupuje.Live stawia na dalszy dynamiczny rozwój i dostarczanie nowych rozwiązań ułatwiających jeszcze efektywniejszą sprzedaż na stale zyskujących na popularności transmisjach. Umożliwić to ma kolejna runda finansowania, a osią tych działań będą:

– planowany na I kwartał komercyjny start platformy live commerce marketplace grupującej najpopularniejszych i największych polskich sprzedawców wykorzystujących transmisje na żywo,

– rozszerzenie oferty na kolejne europejskie kraje, gdzie live commerce przeżywa podobny boom jak w Polsce,

– integrację z kolejnymi platformami społecznościowymi.

Kupuje.Live chce pozyskać środki na dalszy rozwój, fot. mat. pras.

Live commerce zyskuje na popularności

– Wielu naszych partnerów zgłaszało potrzebę istnienia miejsca, w którym kupujący będą mogli w ustandaryzowany i bezpieczny sposób znaleźć sprzedawcę poza Facebookiem. Wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom, umożliwiając też szczególnie mniejszym albo dopiero startującym live sellerom dotarcie do nowych klientów – komentuje Maciej Czerwiński, jeden z co-founderów.

Live commerce to utrzymujący popularność trend, co potwierdza raport przygotowany przez fundację Kobiety E-Biznesu w sierpniu 2022 roku. Zakupów w czasie transmisji live (na żywo) dokonał już co czwarty Polak, a co dziesiąty robi to często. Najlepiej ocenianym driverem do tego typu zakupów pozostają atrakcyjne ceny (52%), możliwość lepszego obejrzenia produktu (51% vs. 27% w 2021) oraz możliwość kupna unikalnych produktów (42%). Klienci doceniają tę formę sprzedaży przede wszystkim za możliwość bezpośredniej interakcji ze sprzedającym w czasie rzeczywistym, dokładną prezentację towaru, której często towarzyszą emocje i storytelling.

Co wiemy o Kupuje.Live

Kupuje.Live to pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana platforma do sprzedaży na transmisjach sprzedażowych. Współwłaścicielami i twórcami marki są przedsiębiorcy związani z branżą społecznościową, Adam Semik, Rafał Szefera i Maciej Czerwiński, byli założycielami Gamellon, sieci partnerskiej Youtube, obsługującej influencerów, która została kupiona w 2019 roku przez LTTM.