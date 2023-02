Kurier dostarczy leki. Poczta Polska uruchamia ofertę dla aptek i drogerii internetowych

Oferta Pocztex Thermo Tracking kierowana jest w szczególności do aptek i drogerii internetowych. Efektem wprowadzenia usługi jest wzrost nadań przesyłek Pocztex o 20% przez te szczególnie wymagające rodzaje e-sklepów. Aktualnie z nowej oferty mogą skorzystać wszystkie apteki i drogerie prowadzące sprzedaż wysyłkową, które podpiszą umowę z Pocztą Polską.

– Poczta Polska stale rozwija ofertę dla sektora e-commerce. Rozwiązania, które przygotowaliśmy dla aptek i drogerii, to nasza odpowiedź na specyficzne potrzeby tej branży. Oferowane produkty muszą być transportowane w odpowiednich, monitorowanych warunkach. Rosnące zainteresowanie usługą Pocztex Thermo Tracking potwierdza, że jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom na najwyższym poziomie – powiedział Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Na polskim rynku funkcjonuje ok. 150 aptek prowadzących sprzedaż internetową. 10% tych aptek znalazło się na liście TOP 100 Firm E-commerce w Polsce za 2021 r. Także Klienci coraz częściej wybierają tego rodzaju e-sklepy. Zakupy w aptekach robi 16% osób kupujących w Internecie. Ten rozwojowy segment rynku wymaga wykorzystania niestandardowych rozwiązań logistycznych, które oferuje Pocztex.

Poczta Polska jest jedną z firm oferujących przesyłki kurierskie dla sektora e-commerce i podmiotów działających w bardzo różnorodnych branżach. Usługa Pocztex Poczty Polskiej oferuje multikanałowość dostaw oraz trzy metody dostawy do wyboru – Pocztex PUNKT (dostawa do ok. 17 tys. punktów odbioru), Pocztex AUTOMAT (dostawa do automatów paczkowych na terenie całego kraju) i Pocztex KURIER (doręczenie pod wskazany adres). Systematycznie rośnie liczba podmiotów korzystających z usługi Pocztex. Wybierają ją ze względu na bezpieczeństwo przesyłek, które gwarantuje Poczta Polska, jak i na wygodę oraz liczbę punktów, w których można odebrać przesyłkę.