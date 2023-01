Kurier przyjedzie do klienta z własnym pudełkiem. Nowa usługa na rynku

Packhelp to platforma umożliwiająca projektowanie i zamawianie spersonalizowanych opakowań, które są przyjazne środowisku. Pickpack to firma kuriersko-technologiczna, specjalizująca się w szybkich dostawach tego samego i następnego dnia oraz w weekendy ze sklepów internetowych. Obie firmy postanowiły połączyć siły, aby zrewolucjonizować rynek dostaw kurierskich.

Koniec z marnowaniem tektury

Pickpack i Packhelp proponują swoim klientom zastąpienie tradycyjnych opakowań kartonowych opakowaniami wielokrotnego użytku. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych materiałów (polipropylen kanalikowy w konstrukcji monomateriałowej), opakowania te są w stanie lepiej zabezpieczyć zawartość paczek podczas transportu. Są wytrzymalsze od swoich tekturowych odpowiedników, oraz w zależności od przeznaczenia zawierają dodatkowe zabezpieczenia. W przypadku elektroniki są to np. powłoki antystatyczne, chroniące sprzęt przed przepięciami.

Choć cena jednostkowa takiego opakowania jest wyższa od tradycyjnego to opakowanie może być wykorzystywane ponad stukrotnie, zachowując swoje pełne właściwości ochronne.

„W listopadzie Komisja Europejska zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Ta propozycja skupia się m.in na działaniach wspierających promowanie rozwiązań w zakresie opakowań wielokrotnego użytku i wielokrotnego napełniania, oraz zwiększenie celów dot. recyklingu opakowań. W portfolio Packhelp już teraz 99% opakowań nadaje się do recyklingu ” - komentuje Zuzanna Mazurek, VP Sustainability w Packhelp.

Kurier sam zajmie się zwrotem opakowania

W przeciwieństwie do rozwiązań testowanych wcześniej, w przypadku usługi LoopPack odbiorca nie musi sam zwracać opakowania. Zajmuje się tym kurier, który w momencie dostawy zabiera opakowanie główne, przekazując odbiorcy zamówiony towar zabezpieczony foliopakiem wykonanym z recyklatu. W przypadku odbioru od klienta zwrotu towaru, kurier przyjeżdża wyposażony w odpowiednie opakowanie i sam przygotowuje przesyłkę do transportu do e-sklepu.

„Dzięki LoopPack odczarowaliśmy również obsługę zwrotów, które są kłopotliwe dla obu stron transakcji. Zdejmujemy z klienta e-sklepu konieczność odpowiedniego zapakowania przesyłki, oraz dajemy możliwość wyboru dokładnego przedziału godzinowego, w którym pojawi się kurier.” – mówi Filip Kot, CEO pickpacka

Klienci chcą być coraz bardziej eko

Badanie IBiS przeprowadzone w 2022 roku pokazuje, że aż 82% Polaków przykłada dużą wagę do dbałości o środowisko. Jest to powód, dla którego firmy szukają coraz to nowszych sposobów m. in. na zmniejszenie śladu węglowego w swojej działalności.

„Chętnie zdecydowaliśmy się na udział w tym projekcie, ponieważ poza walorami ekonomicznymi, nasi klienci bardzo dobrze postrzegają inicjatywy proekologiczne” – mówi Paulina Bielecka, manager salonu Propaganda Alkohole, która jako pierwsza zaczęła korzystać z serwisu LoopPack