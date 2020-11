Kurs Allegro wciąż spada

Akcje Allegro kontynuują najdłuższą spadkową passę w krótkiej giełdowej historii spółki. Kapitalizacja internetowego giganta od szczytu stopniała o 30 mld zł - czytamy na portalu bankier.pl.

17 listopada o 09:30 akcje Allegro tanieją o 5,37 proc., do poziomu 68,5 zł. Gdyby taki kurs utrzymał się do końca sesji, byłby to niemal powrót do punktu wyjścia – pierwszą sesję na GPW Allegro zakończyło na poziomie 70 zł.

W szczytowym momencie (27 października) akcje giganta e-commerce wyceniane były na 98,78 zł - podaje bankier.pl. Przekładało się to na kapitalizację rzędu 101 mld zł, co było ewenementem w historii GPW. Jeszcze przed końcem października akcje Allegro potaniały do 80,45 zł, zaś w pierwszym tygodniu listopada odbiły do 92,13 zł. Od tamtego dnia rozpoczął się trwający do teraz zjazd. Przy obecnym kursie, giełdowa wartość Allegro sięga 70 mld zł. To o ponad 30 mld zł mniej niż w szczytowym momencie.

Przeczytaj także: Krosno Glass sprzedaje za granicę przez Amazon

Więcej na bankier.pl