Lajuu by Weronika Rosati rozpoczyna współpracę z Notino

Spółka Lajuu zdradza kolejne serie produktów

Spółka Lajuu, która wspólnie z Weroniką Rosati tworzy naturalne produkty pielęgnacyjne z końcem maja br. rozpoczęła sprzedaż kosmetyków w sklepie internetowym marki. Dzisiaj ogłasza współpracę z czeskim gigantem, liderem branży kosmetycznej i e-commerce na polskim rynku – Notino.

– Na koniec maja zgodnie z planem rozpoczęliśmy sprzedaż kosmetyków w naszym sklepie internetowym. Pierwszy miesiąc sprzedaży już za nami i możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Średnia wartość koszyka zakupowego w tym okresie wyniosła 300 zł, czyli dwa razy więcej niż zakładaliśmy. Największym zainteresowaniem naszych klientek cieszy się balsam brązujący i serum do twarzy z tej samej serii – informuje Aneta Stacherek, prezes zarządu Lajuu SA. – Tak jak zapowiadaliśmy, aktywnie prowadzimy rozmowy z perfumeriami i sieciami salonów kosmetycznych, czego efektem jest współpraca z Notino, czyli największą perfumerią internetową w Europie Środkowo-Wschodniej. Z jej oferty korzysta już ponad 16,5 miliona osób, do których, dzięki nawiązanej współpracy, trafiamy z naszymi produktami. Jest to międzynarodowy partner biznesowy, obecny na aż 24 rynkach. Nie zwalniamy tempa i w ostatnich dniach sfinalizowaliśmy także umowę ze znanym polskim sklepem internetowym MINTI Shop. Kosmetyki Lajuu podbijają rynek, co już jest naszym ogromnym sukcesem – dodaje prezes zarządu Lajuu SA.

W sierpniu br. na rynku pojawi się kolejna seria produktów Lajuu – kuracja. Znajdą się w niej dwa rodzaje serum – wyszczuplające do ciała oraz ujędrniająco-rozświetlające do biustu i dekoltu a także balsam drenująco-wygładzające. Trwają także intensywne prace nad marką z naturalnymi kosmetykami dla mężczyzn – Lajuu Men.

Jeszcze blisko dwa tygodnie kampanii crowdfundingowej

Budowanie pozycji rynkowej własnego kanału sprzedaży, finalizacja umów z partnerami biznesowymi oraz prace nad kolejnymi seriami kosmetyków to nie jedyne działania świadczące o dynamicznym rozwoju spółki Lajuu. Równolegle na platformie Beesfund prowadzi ona kampanię crowdfundingową na blisko 1 mln złotych. Jeszcze przez prawie dwa tygodnie inwestorzy mogą dołączyć do Lajuu poprzez zakup akcji spółki i współtworzyć ten biznes. Pozyskane środki pozwolą spółce wdrożyć kolejne nowości do oferty, a także umożliwią ekspansję na rynek amerykański. Osoby, które zdecydują się zainwestować w projekt, mogą liczyć na szereg atrakcyjnych benefitów, takich jak m.in.: kosmetyki marki, vouchery do atelier znanego projektanta i kliniki medycyny estetycznej czy wycieczkę do Los Angeles. Lajuu SA planuje podzielić się zyskiem z akcjonariuszami w wysokości 50 proc. netto i zapowiada wypłatę pierwszej dywidendy na 2024 rok. W przeciągu 3 do 5 lat ma także zadebiutować na NewConnect, dzięki czemu akcjonariusze w łatwy sposób będą mogli wyjść z inwestycji w dowolnym czasie.

– Naszymi działaniami udowadniamy, że nie rzucamy słów na wiatr. Wszystkie plany, które sporządziliśmy i zamieściliśmy na stronie emisji, realizujemy krok po kroku. Chcemy pokazać naszym obecnym akcjonariuszom, a także kolejnym inwestorom, że mogą nam ufać, a pozyskane środki będą spożytkowane rozsądnie i transparentnie – przekonuje Paweł Kibalczyc, wiceprezes zarządu Lajuu SA. – Crowdfunding to dla nas nie tylko sposób na pozyskanie funduszy na rozwój, choć oczywiście ten cel jest bardzo istotny, pozwoli nam na realizację planów w 100 procentach.