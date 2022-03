Lancerto o Zalando, Empik i Allegro – różni klienci odwiedzają te platformy

Z początkiem marca mija pierwszy kwartał obecności marki Lancerto w marketplace’ach. Spółka ocenia debiut za udany.

Klienci marketplace’ów są zróżnicowani: jest tu obecna Generacja Z, pokolenie Silver, klienci pochodzą zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowości.

Lancerto zdradza, jak marka przygotowała się do debiutu na marketplace’ach.

Od listopada 2021 r. Lancerto rozpoczęło współpracę z platformami: Zalando i Empik. Wcześniej marka pracowała z Allegro. - Marketplace to zupełnie nowy kanał sprzedaży, który generuje przychody pozwalające firmie na dywersyfikację dystrybucji oraz budowanie kolejnego filaru po własnym sklepie internetowym i sieci salonów stacjonarnych. Zakładane na pierwszy kwartał współpracy cele sprzedażowe zostały przekroczone dwukrotnie – informuje spółka.

Przeczytaj także: Empik wycofał rosyjskie i białoruskie produkty

Obecność w nowym kanale dystrybucji to według przedstawicieli marki dobry sposób na budowanie większej, spontanicznej rozpoznawalności brandu wśród pożądanych grup docelowych.

Przed przystąpieniem do współpracy Lancerto wnikliwie analizowało dopasowanie platform do marki i jej asortymentu. Kluczowe było, czy odbiorcy wykazują zainteresowanie modą premium lub jeśli nie modą to modnymi akcesoriami i dodatkami. - Klienci marketplace’ów stanowią zróżnicowaną mieszankę: jest tu obecna Generacja Z, są Silversi, klienci pochodzą zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowości. Kluczowe są przyzwyczajenia i zachowania zakupowe na poszczególnych platformach – wymienia Lancerto.

Przeczytaj także: Leroy Merlin stawia na personalizację i doświadczenie konsumenta

Z doświadczeń Lancerto wynika dziś, że np. klient Zalando jest bardzo wyedukowany pod kątem modowym, wrażliwy na projekt, krój, kolor i wzór. Zna trendy i świetnie porusza się w świecie fashion. Dlatego na Zalando najczęściej kupowane były stylowe koszulki polo, bluzy oraz spodnie Klient Empiku to łowca ciekawych akcesoriów, dodatków czy zestawów prezentowych. Tu najpopularniejsze okazały się portfele, szaliki czy paski skórzane. Na Allegro natomiast, poszukuje się ceny i okazji. Z oferty Lancerto najchętniej wybierano: galanterię skórzaną w promocyjnych ofertach, oraz dwu- i trzy paki skarpet, koszulek polo i t-shirtów.

- Mając wiedzę o preferencjach klientów mogliśmy wcześniej precyzyjnie dopasować naszą ofertę. Po kilku tygodniach optymalizujemy ją, ograniczając lub rozbudowując portfolio produktowe i dostępność w trochę inny dla każdej platformy sposób. Męska moda w sieci jest dziś jeszcze bardziej dostępna a nowoczesne metody dotarcia do klienta sprawdzają się otwierając nam nowe możliwości rozwoju – podsumowuje Mariusz Serafin Dyrektor Marketingu i Ecommerce, Lancerto.