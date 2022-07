Langowski Logistics z większym magazynem w Łodzi

Spółka Langowski Logistics działa w branży TSL od 2004 roku. Specjalizuje się w spedycji i logistyce międzynarodowej, wykorzystując transport morski, kolejowy, lotniczy oraz drogowy. Ważną działalnością spółki są także usługi logistyki magazynowej, czyli zarówno składowanie krótko- i długoterminowe, konsolidacja, dekonsolidacja, przeładunki, jak i dystrybucja towarów z 5 nowoczesnych magazynów zlokalizowanych na terenie całej Polski. Ciągłość realizacji zleceń zapewnia zespół składający się z ponad 200 specjalistów. W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Central European Logistics Hub to tworzony przez Panattoni największy w Europie kompleks logistyczny, który napędza rozwój Nowej Dzielnicy Przemysłowej Łodzi. Planowana powierzchnia to ponad 700 000 mkw. powierzchni klasy A przystosowanej zarówno do magazynowania, jak i produkcji. I