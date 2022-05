Lantre: urośliśmy pięciokrotnie, w 2021 roku zrobiliśmy 100 mln zł obrotu

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Jeśli mówimy o zmianach, które pojawiły się podczas trwania pandemii, to można powiedzieć, że rynek e-commerce zmienił się diametralnie, choć to nie do końca jest w 100% trafne określenie. W mojej opinii technologicznie nie pojawiło się nic, co jakoś istotnie zmieniłoby zasady gry. Pandemia sprawiła jednak, że zmieniły się intencje zakupowe klientów, którzy chętniej zaczęli kupować online i znaczna część z nich została już w zakupach internetowych. Dzięki temu wyedukowaliśmy klientów, którzy wcześniej nie korzystali z tej formy zakupów, co pozwoliło nam zwielokrotnić bazę dotarcia.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Jak zawsze powiem, że jest to marżowość, czy rentowność całego biznesu, choć w naszej branży jest to zdecydowanie dostępność produktów i uporanie się z opóźnieniami w produkcji, czy w łańcuchu dostaw. Stajemy na głowie, aby dostarczyć sprzęt naszym klientom nawet w dniu zamówienia lub maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego. Do tego oczywiście dochodzą kwestie związane z inflacją i z każdej strony znacznie rosnącymi kosztami działalności.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa firmie?

W naszej firmie, a w dalszym ciągu jesteśmy jeszcze tylko pure onlinem, za ponad 100 mln rocznego obrotu odpowiada około 30 osób.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Myślę, że jest to standard rynkowy, a o kilku zmianach w tym obszarze, które właśnie finalizujemy, wolimy póki co nie wspominać. Jedno wiem, dzięki temu będziemy na pewno co najmniej o krok przed konkurencją i to znacznie większą od nas.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Zdecydowanie. Nasz przykład dobitnie to pokazuje. W ciągu dwóch lat zbudowaliśmy biznes, który w ciągu dwóch lat urósł pięciokrotnie, przekraczając 100 mln obrotu w 2021 r. Taką samą dynamikę utrzymujemy w 2022 r. Wypromowaliśmy markę Lantre, choć mam świadomość, że to jest jeszcze bardzo wczesny etap na drodze do pełnego sukcesu, dzięki zbudowaniu silnego zespołu e-commerce, który oczywiście adekwatnie do skali działania, mógłby spokojnie prowadzić największe polskie sklepy internetowe. Mamy odpowiednich managerów, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy odpowiadają za kluczowe obszary istotne dla e-commerce.

Co Pana zdaniem jest kluczowe w roli dyrektora e-commerce?

Jak zawsze umiejętność słuchania i dawania przestrzeni do działania i realizowania założeń, absolutnie bez mikromanagementu. Poza tym, to co jest dla mnie absolutnie kluczowe i cechuje najlepszych managerów to zwyczajne, ludzkie, fair podejście do zespołu i umiejętność sprawiania, aby świetni managerowie, stawali się wybitnymi. Tak to u nas działa.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Na pewno nie będzie już tak dynamicznych wzrostów jak przez ostanie 2 lata. Mimo, że sympatia klientów do zakupów online pozostanie, to spodziewam się częściowego odpływu do offline. Widać to już teraz, zwłaszcza wiosną tego roku. Krótkoterminowo, ze względu na globalną sytuacją na świecie, kluczowa będzie dostępność towarów i umiejętność dostosowania się do realiów rynkowych.

Na pewno trzeba wziąć pod uwagę spadające nastroje klientów i ich spadający potencjał zakupowy, choć z jednym zastrzeżeniem, że zgodnie z zasadą, że majętni biednieją na samym końcu, to wszystkie e-commercy sprzedające produkty premium będą trzymały się całkiem nieźle.

Dodam również to, co powtarzam od kilku lat, a co teraz dobitniej zyska na znaczeniu, a mianowicie będą zyskiwały wszelkie formy pomocy klientom w finansowaniu ich zakupów internetowych.