Laureatki konkursu Kobieta e-commerce 2023

Internauci w ogólnopolskim głosowaniu wybrali Hannę Żudziewicz.

Nagrodę specjalną i tytuł Osobowość Roku 2023 otrzymała Weronika Marczuk.

Finałowa gala odbyła się 18.05.2023 w Villa Intrata na terenie Pałacu w Wilanowie w Warszawie.

Konkurs Kobieta e-commerce to najważniejsze wyróżnienie dla kobiet angażujących się w branżę e-commerce w Polsce. Ideą corocznego konkursu jest docenienie i podkreślenie wkładu przedsiębiorczych kobiet w rozwój sektora gospodarki cyfrowej, w tym handlu internetowego w Polsce. Konkurs Kobieta e-commerce jest skierowany do kobiet prowadzących działalność w Polsce lub pracujących na etacie w obszarze marketingu i handlu internetowego, młodych mam łączących macierzyństwo z prowadzeniem biznesu on-line, influencerek zajmujących się zawodowo promowaniem marek w social mediach.

Konkurs Kobieta e-commerce. Lauratki

W drugiej edycji do konkursu wpłynęło ponad 180 zgłoszeń. Profesjonalne Jury, w skład którego zasiadali przedstawiciele branży e-commerce oraz biznesu online podczas obrad zdecydowało o przyznaniu Statuetek Kobieta e-commerce 2023 oraz wyróżnień w 8 kategoriach: Najlepszy sklep internetowy, której partnerem jest Allegro, Technologia dla e-commerce (Partner Audioteka); Najlepszy e-marketing (Partner Ceneo), Przedsiębiorcza mama w e-commerce (Allaboutlife.pl), Odpowiedzialny e-commerce (MODIVO), The best influencer for e-commerce (Agencja They.pl), Najlepszy start-up e-commerce (Przelewy24), Innowacja w e-commerce (InPost).

Jako fundacja działająca na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet wiemy, że każda działalność na początku jest bardzo trudna. Wymaga ogromnie dużo odwagi, determinacji, konsekwencji. Rynek jest obecnie niezwykle konkurencyjny, koszty prowadzenia firmy są wysokie. Dlatego wielu właścicielkom start-upów jest bardzo trudno wytrwać w tym, aby kontynuować swój biznes czy pozyskiwać inwestorów - mówi Anna Heimberger, Prezeska Fundacji Kobiety e-biznesu.

Chcemy wspierać i promować kobiety, które są na początkowym etapie i potrzebują przysłowiowego wiatru w żagle. Wierzymy, że będą one inspiracją dla innych osób, które także rozważają możliwość założenia własnego biznesu lub prowadzenia aktywności związanych z e-biznesem. Kobiety chcą działać, mają świetne pomysły i wiedzą jak je realizować - dodaje Dorota Bachman, Członkini Zarządu Fundacji.

Ze względu na niezwykle wysoki poziom zgłoszeń oraz ich różnorodność i innowacyjność Jury konkursu zdecydowało o przyznaniu obok 8 nagród głównych także aż 9 wyróżnień. Dodatkowo Zarząd Fundacji przyznał specjalne wyróżnienie - tytuł Osobowości Rynku - Weronice Marczuk za zaangażowanie na rzecz wojny w Ukrainie. Nagroda internautów przypadła influencerce Hannie Żudziewicz, która uzyskała największą liczbę głosów Internautów oraz otrzymała nagrodę finansową i kurs językowy od eTutor.

Najlepszy sklep internetowy, Partner kategorii Allegro

Laureatka: Magdalena Karpińska jest współzałożycielką i odpowiada za sprzedaż oraz marketing sklepu KARMNIK.org. Jest to miejsce, w którym znajdziesz pyszne, naturalne, zdrowe produkty i przetwory prosto od niewielkich, lokalnych wytwórców z Mazowsza wschodniego i bliskiego Podlasia. Zamawiając w Karmniku wspierasz mazowieckich wytwórców, działasz w duchu zero waste i przyczyniasz się do ograniczania emisji śladu węglowego, karmisz siebie i bliskich smacznym i zdrowym jedzeniem o udokumentowanym pochodzeniu.

Wyróżniona: Grażyna Osiecka-Jaśkiewicz właścicielka e-sklepu z dodatkami ślubnymi gofashiondesigner.com.

Technologia dla e-commerce, Partner kategorii Audioteka

Laureatka: Anna Korc jest współtwórcą Digimans AI i pracuje nad generowaniem unikalnych i różnorodnych postaci 3D przy użyciu AI na dużą skalę w ciągu kilku sekund. Firma chce zastosować swoją technologię w świecie gamingu, rozrywki jak i e-commerce. Jest ekspertem w dziedzinie strategii i marketingu. Ma bogate doświadczenie w pracy z największymi markami w celu optymalizacji ich kanałów sprzedaży online.

Wyróżniona: Bożena Wróblewska, współautorka aplikacji dietetykzwierzecy24.pl umożliwiającej automatyzację tworzenia diet domowych dla psa oraz dającej dostęp do interaktywnej wiedzy na temat prawidłowego żywienia psa.

Najlepszy e-marketing, Partner kategorii Ceneo

Laureatka: Irina Lastovjak - pomysłodawczyni i realizatorka cyfrowej kampanii #WspierajmyNasze, która miała na celu promowanie i budowanie wartości polskich lokalnych firm i produktów. Kampania wdrożona po wybuchu pandemii zdobyła łącznie 5 Nagród za Innowację. Irina obecnie rozwija Startup – FUTURE WORLD ON – platformę smart, popularyzującą inteligentne rozwiązania i innowacje w biznesie, miejscach pracy, edukacji i życiu codziennym. To kreowanie świata przyszłości w bardziej świadomy sposób, bo inteligentne systemy funkcjonują dzięki inteligentnym społecznościom.

Wyróżniona: Ewelina Czaplińska, znana w sieci jako „Twoja Pani z Banku”. Na co dzień udziela licznych konsultacji finansowych i pomaga zrozumieć zawiłe kwestie bankowe.

Przedsiębiorcza mama w e-commerce, Partner kategorii Allaboutlife.pl

Laureatka: Joanna Rułkowska, przedsiębiorcza mama, która na co dzień wychowuje 4 chłopców (w wieku: 1,4,6,7). Zawodowo wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet tłumacząc jak zbudować profesjonalny start, od działalności nierejestrowanej, do biznesu marzeń. Pomaga kobietom budować stabilne i profesjonalne biznesy, łącząc pracę zawodową z wychowaniem dzieci. Będąc mamą, a jednocześnie chcąc realizować swoje marzenia, opracowała online-owy program wsparcia dla początkujących przedsiębiorczych mam: Akademia Małego Biznesu. Od 2017 prowadzi też internetowy portal „Prawo mamy”.

Wyróżniona: Eliza Hartenberg, mama trójki dzieci. Prowadzi stronę mamazdrowie.pl, żeby dzielić się wiedzą na temat zdrowia dzieci z innymi mamami.

Odpowiedzialny e-commerce, Partner kategorii MODIVO

Laureatka: Zosia Zochniak, stworzyła sklep recommerce Ubrania Do Oddania z marką lalafo – lalafo.pl/ubraniadooddania. Na stronie oraz w aplikacji lalafo znaleźć można ponad 30 000 ubrań damskich, męskich i dziecięcych na każdą okazję, nowych oraz używanych. Część towaru w celach pomocowych oferowana jest także za darmo. W sklepie internetowym marki Ubrania Do Oddania znaleźć można najlepszą modę cyrkularną – odświeżoną i wyselekcjonowaną odzież na każdą okazję: vintage, casualową, okolicznościową, a także markową i nową z metkami. Sklep oferuje rzeczy, które jakością nie różnią się od produkcyjnie nowych czy dostępnych w sieciówkach. Ubrania Do Oddania to inicjatywa, która odważnie i śmiało redefiniuje pojęcie drugiego obiegu na rynku tekstylnym.

Wyróżniona: Monika Kamińska założycielka i właścicielka marki modowej oraz sklepu internetowego monikakaminska.com. Produkty oferowane przez Monikę są wykonywane z certyfikowanych i naturalnych tkanin: wełny, lnu, jedwabiu, bawełny oraz sztucznych: wiskozy, cupro, lyocellu. Są one gwarancją jakości na wiele sezonów oraz nie wymagają częstego prania i prasowania.

Wyróżniona: Angelika Szkołuda, współwłaścicielka oraz pomysłodawczyni platformy Breadpack.pl, na której sprzedawane są wytwarzane przez firmę Breadpack jadalne naczynia dla gastronomii.

Innowacja w e-commerce, Partner kategorii InPost

Laureatka: Paulina Walkowiak współtwórczyni technologii dla e-commerce w kategorii analityki behawioralnej – cux.io. Dostarcza wiedzę o użytkownikach i ich doświadczeniach na stronie z wykorzystaniem innowacyjnej technologii opartej o ML. Wspiera e-commerce w transformacji data-driven i tłumaczeniu danych o zachowaniach użytkowników na insighty. Jest jedyną specjalistką szkolącą z analizy wzorców zachowań w CEE i wykładowczynią akademicką.

Wyróżniona: Dorota Rymaszewska współwłaścicielka innowacyjnej platformy obsługującej branżę zoologiczną hiPets. Platforma łączy specjalistów z opiekunami zwierząt i pozwala na rezerwację wizyt online o dowolnej porze dnia i nocy.

Wyróżniona: Joanna Kwiatek za serwis internetowy Shukam.pl skierowany do wszystkich kupujących, który stanowi alternatywę dla innych portali aukcyjnych i serwisów. Serwis jest dedykowany zarówno osobom prywatnym jak i firmom.

Najlepszy start-up for e-commerce, Partner kategorii Przelewy24.pl

Laureatka: Marta Górnicka, za sklep 1240.design z ceramiką artystyczną ze Stanów i Kanady. W bardzo intuicyjnym i ładnym wizualnie sklepie internetowym oprócz fachowych produktów można kupić również poradniki i literaturę fachową. Od klientów często słyszy, że dzięki firmie 1240.design zmienił się rynek w Polsce, a to co kiedyś było nieosiągalne stało się łatwo dostępne dla polskich artystów-ceramików.

Wyróżniona: Wiktoria Staszak-Staszków, właścicielka sklepu internetowego wikk.me oferującego naturalną, najwyższej jakości granolę przygotowywaną po złożeniu zamówienia, co pozwala wyeliminować nadprodukcję i wyrzucanie gotowych produktów, które nie zdążyły się sprzedać przed upływem terminu ważności.

The best influencer for e-commerce, Partner kategorii They.pl

Laureatka: Hanna Żudziewicz, Influencerka, jej ponad 120 tys. obserwujących docenia Hanię za naturalność. Mistrzyni Europy i Vice-mistrzynia Świata w tańcu Showdance. Dwukrotnie zwyciężyła w programie Dancing with the Stars, Taniec z gwiazdami. Od niedawna jest mamą Różyczki. Na swoim instagramie dzieli się z kobietami treściami parentingowymi, sposobami na bycie fit, promuje produkty dla dzieci, pokazuje jak wygląda jej życie jako mamy, tancerki, kobiety pracującej. Od 2 lat jest właścicielką portalu z nauką pierwszego tańca firstdanceonline, gdzie dla przyszłych par młodych przygotowanych jest kilkadziesiąt choreografii do pierwszego tańca wraz z instrukcja krok po kroku.

Nagroda Internautów - nagroda specjalna, przyznawana w ogólnopolskim głosowaniu Internautów

Laureatka: Hanna Żudziewicz, zdobywczyni największej liczby głosów.

Specjalne wyróżnienie i tytuł Osobowości Rynku otrzymała z rąk założycielek fundacji Weronika Marczuk za zaangażowanie na rzecz wojny w Ukrainie.

Gala przyznania tytułów i wręczenia statuetek, odbyła się 18 maja 2023 roku w Villi Intrata na terenie Pałacu Króla Jana III Sobieskiego.