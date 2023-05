LCube chce pozyskać 8 działek pod projekty magazynowe

Plan minimum LCube na ten i przyszły rok, zakłada oddanie do użytkowania oraz rozpoczęcie prac o łącznej powierzchni 100 tys. mkw. powierzchni magazynowej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu umowami najmu około 150 tys. mkw. magazynów zarówno już wybudowanych jak i pozostających w realizacji.

„Długoterminowo, chcemy podwajać co roku powierzchnię oddawaną do użytkowania. Oznacza to, że w 2025 r. będziemy dysponowali potencjałem do dostarczenia 400 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej na rynek. Nasze projekty mają się wyróżniać nowoczesnym podejściem do zastosowanych rozwiązań, zwiększona nośność posadzek i standard wysokości hal wynoszący 12 m w świetle hal” – mówi Adrian Biesaga członek zarządu, Head of Development w LCube.

Zakupiona w styczniu działka w Dobrzykowicach o powierzchni 13 ha ma potencjał na wybudowanie 62 tys. mkw. i jest zlokalizowana bezpośrednio przy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, oraz działki na której powstaje obiekt LCube Wrocław East. LCube prowadzi też zaawansowane rozmowy dotyczące pozyskania kolejnych projektów na rynku śląskim, mazowiecki, trójmiejskim oraz na ścianie zachodniej.

„W najbliższym czasie powinniśmy sfinalizować kolejne zakupy. Interesujemy się obecnie głównymi rynkami, które mają w naszych analizach największy potencjał wzrostowy. Bardzo zaawansowane rozmowy dotyczą Katowic i zachodniej Polski, gdzie dotychczas nie byliśmy obecni. Szukamy też bardzo intensywnie lokalizacji na rynku warszawskim, oraz w centralnej Polsce min. w okolicach Łodzi, ale również Trójmiasta. Jest to naturalny proces naszego wzrostu w porównaniu, gdy wchodziliśmy na rynek w 2020 r., kiedy pierwszymi naszymi lokalizacjami był Rzeszów i Szczecin” – mówi Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development w LCube.

LCube, oprócz inwestycji LCube Wrocław East II, która ma liczyć ponad 62 tys. mkw., realizuje aktualnie 4 inne projekty: LCube Wrocław East (ok. 60 tys. mkw.), LCube Rzeszów Airport (25,8 tys. mkw.), oraz LCube Mszczonów (ok. 33 tys. mkw.) i LCube Szczecin Goleniów o powierzchni 12 tys. mkw. Do tych projektów wkrótce mają dołączyć: inwestycja w okolicach Warszawy, oraz nowy park logistyczny pod Krakowem.

„Oprócz budowy banku ziemi na potrzeby kolejnych parków przemysłowo-logistycznych, LCube będzie rósł organicznie. W ostatnim czasie wzmocniła nasz zespół bardzo doświadczona osoba, która będzie nas wspierać w zakresie pozyskania gruntów, oraz nowy szef działu najmu, który posiada ponad 15 lat doświadczenia na rynku leasingu powierzchni magazynowych. Planujemy w przyszłości rozwój działów ESG i property management” – mówi Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development w LCube.

LCube powołał także do życia dział innowacji, który poszukuje rozwiązań, które realizowane są jako standard w inwestycjach firmy, lub wprowadzane w porozumieniu z najemcami. LCube wdrożył już min. system monitoringu ugięć dachu, rozważa również wprowadzenie alternatywnych form ogrzewania hal. Standardem wprowadzanym w parkach LCube, są już także urządzenia z funkcją redukcji zużycia wody, oraz inteligentne systemy zarządzania energią, które pozwalają na zdalne odczytywanie zużycia energii i gazu i efektywniejsze zarządzanie zasobami.

„Innowacje powinny być dopasowane do potrzeb najemcy. Ważnym elementem jest też rachunek ekonomiczny, dlatego intensywnie pracujemy szczególnie nad rozwiązaniami, które mają największy wpływ na opłaty związane z użytkowaniem obiektów” – dodaje Adrian Biesaga.

W ramach realizacji przyjętej strategii ESG, LCube proceduje uzyskanie przez poszczególne inwestycje certyfikatu BREEAM na poziomie excellent, co ma odzwierciedlać zrównoważony rozwój, efektywność energetyczną oraz wpływ na środowisko, realizowanych przez dewelopera inwestycji. Parki logistyczne LCube, maja się wyróżniać min. dużymi oknami w biurach, zwiększających poziom oświetlenia czy dostęp do naturalnego światła wewnątrz budynku. Przy każdym wejściu do budynków mają być również przygotowane stojaki na rowery oraz ławki z ekologicznych materiałów. Nie zapomniano także o nasadzeniach drzew i krzewów wokół budynków, czy łąkach kwietnych, czy schronień dla ptaków czy owadów, które wymagają mniej pielęgnacji, a wpływają pozytywnie na wzrost bioróżnorodności wokół inwestycji LCube.

realizuje strategię polegającą na budowie zróżnicowanego portfolio, które będzie się składało zarówno z mniejszych obiektów (około 10 tys. m2), poprzez średnie magazyny (50 tys. m2) po tradycyjne big boxy w parkach logistycznych (powyżej 100 tys. m2). Poza skutecznym pozyskiwaniem nowych projektów, deweloper chce by znakiem rozpoznawczym firmy były takie działania jak skupienie się na potrzebach najemców i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla deweloper LCube, wszystkie realizowane obiekty będą certyfikowane w systemie BREEAM i stawiały na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania.