LCube - nowy gracz na rynku magazynowym

Do grona deweloperów magazynowych, którzy świetnie wykorzystują potencjał inwestycyjny, dołączyła firma LCube, na której czele stanęli Adrian Biesaga i Michał Stachura. Działem najmu pokieruje Aleksandra Kołbon. Pierwsza inwestycja LCube powstanie w podrzeszowskiej Jasionce.

Dane za pierwszy kwartał 2021 r. mówią o imponujących 1,6 mln mkw. popytu. Jest to najlepszy wynik w historii polskiego rynku magazynowego. Jednocześnie deweloperzy nie zwalniają tempa, budując aż 2,3 mln mkw. nowej powierzchni, co przełoży się na ponad 20 mln mkw. łącznej, dostępnej w najbliższych kwartałach, powierzchni magazynowej w Polsce.

Ogromne możliwości i dynamika wzrostu generowana w branży, skłania kolejne firmy do wejścia na coraz bardziej konkurencyjny rynek. Dzięki doskonałej znajomości rynku i wieloletniemu know-how osób stojących za projektem, do grona liczących się w nieruchomościach logistycznych marek dołącza właśnie rodzima firma LCube, oferująca nowoczesne rozwiązania i usługi dostosowane do potrzeb zarówno inwestorów jak i najemców.

- Jesteśmy obecni na rynku magazynów od lat, podczas których zdobywaliśmy bezcenne doświadczenie i obserwowaliśmy jak ten rynek ewoluuje. Zeszły rok oraz zmiany, które przyspieszyła pandemia, przyniosły przełomowy moment, w którym dojrzeliśmy do decyzji, że czas na nowe wyzwania. Rozpoczęliśmy przygotowania do własnego projektu deweloperskiego - mówi Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development w LCube.

- Pierwszą inwestycją LCube jest park przemysłowo-magazynowy, który powstaje w podrzeszowskiej Jasionce. W pierwszym etapie dostarczymy 5,7 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A, która będzie dostępna pod koniec III kwartału br. Rozpoczęliśmy już komercjalizację tej inwestycji. Liczymy na duże zainteresowanie najemców, co umożliwi uruchomieniem drugiego etapu o powierzchni ok. 19 tys. mkw. Inwestycja ma dość kameralny charakter i jest dopasowana do lokalizacji, która dzięki biskości lotniska jest ciekawym rozwiązaniem dla branży logistycznej i spedycyjnej, a dzięki planowanym inwestycjom, lokalizacja ta, będzie tylko zyskiwać na atrakcyjności - dodaje.