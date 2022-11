LCube wybuduje duże centrum logistyczne w Poznaniu. Powierzchnie pod ecommerce

W pięciu halach klasy A, powstanie prawie 265 tys. mkw. powierzchni. Pierwszy i największy magazyn o powierzchni prawie 134 tys. mkw. ma zostać oddany do użytku w III kw. 2024 roku, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na lipiec przyszłego roku.

Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a aktualnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. W ramach inwestycji powstanie pięć budynków magazynowych o powierzchniach: hala A – 133 985 mkw., hala B – 30 427 mkw., hala C – 48 122 mkw., hala D – 46 275 mkw. oraz hala E – 5 856 mkw.

Magazyn pod ecommerce

„Inwestycja w Poznaniu będzie naszym największym jak dotąd projektem i jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością realizacji tego parku przemysłowo-magazynowego. Z uwagi na położenie i wielkość, będzie to idealne miejsce dla branży e-commerce, a obiekt będzie mógł pełnić rolę magazynu ostatniej mili dla rynku poznańskiego” – mówi Michał Stachura, członek zarządu, Head of Finance w LCube.

Deweloper rozpoczął już rozmowy dotyczące komercjalizacji poznańskiej inwestycji. Podjęta została również decyzja, że doradcą dla tego projektu będzie uznana na rynku nieruchomościowym firma Knight Frank.

„Realizacja Logistic Park Poznań to bardzo pozytywny sygnał dla rynku i najemców, dla których ostatnio brakuje wolnej powierzchni magazynowej nie tylko w okolicach Poznania. Będzie to pierwsza inwestycja LCube w Wielkopolsce i jesteśmy przekonani, że będzie się cieszyła zainteresowaniem najemców oraz partnerów finansowych i inwestycyjnych” - mówi Krzysztof Cipiur, managing partner, Head of Capital Markets w Knight Frank.

Motorem napędowym poznańskiego rynku są firmy z sektorów e-commerce i handlu tradycyjnego



Województwo wielkopolskie od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony najemców magazynowych. Głównymi atutami regionu są bliskość zachodniej granicy, a także rozwinięta sieć dróg oraz autostrada A2. W całym 2021 roku firmy wynajęły w regionie ponad 1 mln nowoczesnej powierzchni magazynowej. Motorem napędowym poznańskiego rynku są przede wszystkim firmy z sektorów e-commerce, handlu tradycyjnego oraz logistycy. W efekcie dużego zainteresowania najemców, w Poznaniu brakuje powierzchni dostępnej od zaraz, a poziom pustostanów w pierwszym kwartale tego roku utrzymywał się na bardzo niskim poziomie, poniżej 3 proc.