LCube zyskał nowego udziałowca

Sindbad jest jedną z największych firm przewozowych w Europie, a w Polsce zdecydowanym liderem wśród przewoźników autokarowych, która działa na rynku od 1983 roku. W 2019 r. Grupa rozszerzyła działalność o sektor nieruchomości i poprzez spółkę zależną Sindbad Dom rozpoczęła w Opolu realizację inwestycji mieszkaniowych. Z Grupą Sinbad, LCube już współpracuje przy realizacji kompleksu Logistic Park Wrocław, który powstaje w formule joint venture z jedną ze spółek grupy - Sinbad Finanse.

„Ważnym elementem naszej strategii jest podejmowanie szybkich, elastycznych decyzji w zakresie pozyskania nowych inwestycji i gruntów. W obecnej sytuacji na rynku jest to wręcz kluczowe dla poszczególnych podmiotów na rynku magazynowym. Dzięki nowemu udziałowcowi, zyskujemy jeszcze więcej pewności i zaplecze finansowe, które pozwoli nam zarówno zwiększyć w przyszłości skalę prowadzonych inwestycji jak i tempo pozyskiwania nowych gruntów pod kolejne parki logistyczne” – mówi Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development w LCube.

Cztery magazyny LCube

LCube prowadzi obecnie 4 inwestycje magazynowe. Wspomniany wcześniej Logistic Park Wrocław, który docelowo będzie liczył 55 tys. m2. Kolejny obiekt powstaje w Rzeszowie, którego pierwszy etap został skomercjalizowany, a najemcy wprowadzili się do obiektu. Docelowo kompleks będzie liczył 24,4 tys. m2.

„W przypadku jednego z najemców czekamy jeszcze na pozwolenie na użytkowanie części biurowej, zaś część logistyczna działa od grudnia ub. r.” – precyzuje Adrian Biesaga.

Kolejnym obiektem w portfolio firmy jest LCube Logistic Park Szczecin Goleniów, dla którego został w ostatnich dniach wybrany generalny wykonawca – firma EastWave Building Company, której został przekazany plac budowy.

LCube dysponuje również działką w okolicach miejscowości Strzelce Opolskie, która jest doskonałą lokalizacją dla magazynów realizowanych w formule BTS („build to suit) oraz formule BTO („build to own”).

„Nasze plany pozostają niezmienne. Celujemy zwłaszcza w pozyskanie działek w zachodniej Polsce na kluczowych rynkach magazynowych. Jesteśmy blisko pozyskania terenów inwestycyjnych w zachodniej części Poznania która liczy około 60 hektarów. W ostatnim czasie udało nam się zarezerwować również ciekawą działkę w Mszczonowie o powierzchni 8 ha. Nie bez znaczenia jest bardzo silne powiązanie Grupy Sinbad z województwem opolskim, które jest jednym z kluczowych rynków dla branży magazynowej. Liczymy ze dzięki doświadczeniu naszego nowego udziałowca zyskamy przewagę w tym konkretnym regionie, gdzie nie jesteśmy jeszcze dostatecznie reprezentowani” – dodaje Adrian Biesaga z LCube.