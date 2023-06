Lekcja oszczędzania ze sklepem Barbora

Promocje mają znaczący wpływ na lojalność wobec marki, jej postrzeganie przez konsumentów oraz pozyskiwanie nowych klientów. Pomysł, że kupony napędzają sprzedaż, nie powinien nikogo dziwić, ale siła promocji w rozwoju biznesu bywa niedoceniana.

Według przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych ankiety, aż 80% respondentów stwierdziło, że kupon lub rabat zachęca ich do zrobienia zakupów w nowym, nieznanym wcześniej sklepie. Ponadto, prawie 3/4 odpowiadających przyznało, że korzystna oferta jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o tym co i gdzie kupić. Czterech na pięciu przyznaje też, że znalezienie świetnej okazji wpływa na pozytywne doświadczenie zakupowe i satysfakcję z dobrze wydanych pieniędzy. *

W Stanach Zjednoczonych moda na oszczędzanie nie jest nowym zjawiskiem, a fenomen „łowców okazji” stał się nawet motywem przewodnim reality show Extreme Couponing, programu, którego uczestnicy konkurują ze sobą w poszukiwaniu najkorzystniejszych promocji. Obecna sytuacja gospodarcza sprawiła, że Polacy również zaczęli uważniej przyglądać się swoim wydatkom.

Kampania #BARBOLOVE

Kampania #BARBOLOVE zakupy oszczędnościowe wystartowała w sklepie internetowym Barbora z początkiem czerwca. Dla klientów przewidziano wiele okazji, które nie tylko pozwolą na zmniejszenie codziennych wydatków i zaoszczędzenie czasu, ale także pomogą racjonalnie planować zakupy.

Co tydzień do 500 produktów objęte jest promocją nawet do 50% – wśród nich konsumenci znaleźć mogą szerokie spektrum produktów, od świeżych warzyw i owoców, po chemię domową. Doskonałą ofertą jest również możliwość darmowej dostawy nawet tego samego dnia, przez siedem dni w tygodniu. Przewidziano także kupony dla nowych klientów, którzy mogą otrzymać 40 zł rabatu na pierwsze zamówienie. Wyrażając zgodę na komunikaty marketingowe są też na bieżąco informowani o kolejnych okazjach.